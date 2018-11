Novo vídeo aéreo do belíssimo Apple Park é divulgado

Com o fim das obras do Apple Park em meados de junho passado, os populares vídeos aéreos do novo campus da Maçã sumiram — mas para nossa felicidade eles (ainda) não acabaram. O último vídeo desse tipo foi divulgado em setembro passado e mostrava o campus da Maçã já em atividade.

Nesta semana, Duncan Sinfield compartilhou no YouTube o vídeo acima, o qual mostra o gigantesco espaço da companhia em Cupertino. Sinfield possui um extenso catálogo de vídeo aéreos do Apple Park que mostram desde o esqueleto das obras até o resultado final.

Como é possível observar, o campus está incrível e o paisagismo do local está praticamente finalizado. É interessante notar que não vemos pessoas se deslocando durante as filmagens, o que dá a entender que o vídeo foi gravado antes do horário de trabalho da maioria dos funcionários ou em algum feriado/fim de semana.

Incrível (e fascinante) tanto o tamanho quanto a estrutura do local, não?

Steve Jobs Theater é premiado

Por falar em estrutura, o Steve Jobs Theater, localizado no Apple Park, ganhou o Structural Awards deste ano na categoria “Arte Estrutural”, conforme divulgado pelo site da Institution of Structural Engineers, que congrega os engenheiros estruturais do Reino Unido.

De acordo com o instituto, a categoria vencida pelo auditório da Maçã em Cupertino é sobre “transformar o ordinário em extraordinário”. Mais especificamente, os juízes destacaram os avanços no uso do vidro como componente estrutural, detalhando que o telhado de 80 toneladas do Steve Jobs Theater é a maior estrutura suportada por vidros do mundo, sem nenhum reforço adicional.

O auditório da Maçã foi elogiado, ainda, pela forma como consegue acomodar tubos e cabos nas juntas de 30mm entre o teto e os painéis de vidro, além das estratégias de engenharia para proteger a estrutura contra a atividade sísmica.

Em todas as categorias do prêmio, o instituto disse que avaliou cinco características: excelência, criatividade e inovação, elegância e detalhes, sustentabilidade e valor (viabilidade).

via 9to5Mac