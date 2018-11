Promoções de Black Friday nas App Stores: mais uma centena de reais em descontos! [atualizado: mais ofertas!]

Apple confirma coleta de dados a pé para seus Mapas No mês passado, falamos aqui sobre uma nova modalidade de captura de dados geoespaciais que a Apple estava implementando para os seus Mapas: pessoas a pé, com enormes mochilas lotadas de equipamento especial nas costas, simplesmente andando pelas ruas das cidades e coletando todas as informações possíveis. À época, a descoberta foi feita por acaso […]

Interesse e buscas na internet sobre novos iPhones estão caindo Entre especulações sobre as vendas dos novos iPhones e a possibilidade de a Apple reduzir o valor do XR no Japão, a Bloomberg trouxe um dado que coloca a Maçã numa posição ainda mais defensiva: as buscas, isto é, o interesse geral pelo iPhone caíram em nove dos últimos dez meses do ano. E não […]

★ VideoProc usa o poder da GPU para processar vídeos 4K no seu Mac Nesses tempos de mídias sociais, a tarefa de converter e editar vídeos deixou de ser exclusiva para profissionais do audiovisual e chegou às massas — afinal, você nunca criará o próximo meme do Twitter se não conseguir colocar seu vídeo no ponto para ser postado na rede, certo? Felizmente, conforme o tratamento de vídeos vai […]