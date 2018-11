Como calibrar o Apple Watch para obter dados mais precisos

O Apple Watch conta com diversos sensores e recursos de software que o permitem calcular e detectar atividades físicas, estimulando o usuário a manter uma vida saudável — mas isso não é bem uma novidade.

O fato é que, apesar de ele dar conta do recado, às vezes é necessário calibrá-lo para obter dados mais precisos de acordo com o seu uso — justamente para ajustar os medidores do relógio e obter dados de atividades mais fidedignos, como já comentamos.

Mais especificamente, a Apple usa os dados do usuário como idade, altura, sexo e peso para ajudar a definir algumas configurações de treinos e atividades. Logo, esses dados também contribuem para a calibração do gadget, então é importante sempre mantê-los atualizados.

Para conferir essas informações, basta seguir estes passos:

Abra o app Watch no iPhone. Na aba “Meu Relógio”, toque em “Saúde”. Toque em “Editar” no canto superior direito da tela e defina as informações corretas.

Para continuar com a calibração, é necessário verificar outras configurações do iPhone — desta vez, relacionadas aos “Serviços de Localização” do dispositivo:

No iPhone, abra o app Ajustes. Toque em Privacidade » Serviços de Localização. Se a opção “Serviços de Localização” estiver desativada, toque no controle deslizante para ativá-la. Selecione “Serviços do Sistema” (lá embaixo, ultima opção) e verifique se a opção “Calibragem de Mov./Dist.” está ativada.

A Apple recomenda que, para a calibração do Apple Watch, donos dos modelos Series 1 ou anterior usem o iPhone junto ao relógio — algo que não é necessário para quem possui o modelo Series 2 ou posterior. Em seguida, vá para um ambiente aberto que tenha um bom sinal de GPS e siga os próximos passos:

Abra o app Exercício e selecione “Corrida ao Ar Livre” ou “Caminhada ao Ar Livre” (não é necessário definir uma meta). Caminhe ou corra no seu ritmo normal por, pelo menos, 20 minutos.

Caso não consiga finalizar o treino, você poderá cumpri-lo em outras sessões. Ademais, se você costuma praticar atividades com intensidades diferentes (por exemplo, corridas e caminhadas mais rápidas ou mais lentas) será necessário calibrar o Apple Watch em cada um desses modos de atividade.

Para redefinir os dados de calibração, basta abrir o app Watch no iPhone e, na aba “Meu Relógio”, tocar em Privacidade » Redefinir Dados de Calibragem.

No mais, para obter o máximo de precisão dos dados obtidos com os apps do Apple Watch, certifique-se de:

Não apertar ou afrouxar demais a pulseira do Apple Watch. É necessário deixar espaço para a pele respirar mas, por outro lado, os sensores não podem perder contato com a pele. Durante exercícios, é possível apertar um pouco mais a pulseira do relógio e depois soltá-los quando terminar.

Para obter medições mais precisas da frequência cardíaca, certifique-se de que o Apple Watch esteja em cima do seu pulso. O sensor de frequência cardíaca deverá ficar perto da pele. Caso isso não seja possível, você pode conectar o relógio a leitores de frequência cardíaca.

Ao usar o app Exercício, defina sempre a opção que melhor corresponda à atividade que você está fazendo. Se você estiver correndo em uma esteira, escolha “Corrida Interna”. Caso seu treino não esteja listado, escolha a opção “Outro”.

· • ·

Você costuma calibrar o seu Apple Watch? Confira a seção de tutoriais do MacMagazine para conhecer mais recursos e dicas sobre iOS, macOS, watchOS, tvOS e outros!