Como usar o teclado de emojis da melhor forma no iPhone e no Mac

Ah, emojis… os pilares básicos da comunicação contemporânea e prováveis sucessores do inglês como idioma universal . Todo mundo sabe como mandar uma carinha feliz, um “joinha” ou uma dançarina de flamenco para os amigos no WhatsApp, mas eu levanto aqui uma questão: você sabe lidar com e aproveitar ao máximo o teclado de emojis do seu iPhone, iPad ou Mac?

Se não souber, nada tema. Nos próximos parágrafos, nós desbravaremos a dor e a delícia que é explorar as indefectíveis figurinhas e suas possibilidades nos sistemas operacionais da Maçã.

Como ativar o teclado de emojis

O iOS tem um teclado de emojis deveras completo e fácil de usar, mas ele vem desativado por padrão quando você tira o seu novo iPhone ou iPad da caixa — lembre-se, estou falando aqui do seletor de figurinhas nativo do sistema e não das ferramentas próprias de aplicativos como o WhatsApp ou Telegram que todo mundo já conhece.

Felizmente, o processo para ativar o teclado de emojis é bem simples (ao contrário de anos atrás, quando era necessário instalar apps de terceiros e fazer um bocado de configurações). Basta ir no app Ajustes do seu aparelho e acessar Geral » Teclado » Adicionar Novo Teclado. Nessa tela, toque na opção “Emoji”. Prontinho!

Como alternar para o teclado de emojis

Uma vez ativo, é muito fácil alternar para o teclado de emojis sempre que você quiser se soltar das amarras medievais da linguagem verbal. Para isso, só é preciso procurar o ícone de um emoji sorrindo no teclado do iOS; toque nele para alternar chegar ao catálogo de figurinhas.

Se você tiver três ou mais teclados ativos (português, inglês e emoji, por exemplo), o ícone do emoji sorrindo será substituído por um globo terrestre, já que agora você tem mais opções disponíveis e não apenas o teclado de emojis. Mas o caminho é o mesmo.

Usando os emojis

Essa parte é um tanto quanto intuitiva, mas você pode explorar a vastidão do mundo dos emojis simplesmente deslizando pelas telas do seu teclado. Os ícones monocromáticos na parte de baixo separam as figurinhas em categorias; o primeiro, representando um relógio, traz seus emojis mais usados.

Alguns emojis, como os que representam mãos e gestos manuais, têm suporte para diversas cores de pele além do tradicional amarelo. Para mudar o emoji para a cor desejada, basta tocar e segurar nele, da mesma forma que você faria com um caractere acentuado.

O teclado preditivo do iOS também incorpora os emojis já há alguns anos, no sentido de que, além de prever palavras que você pode usar para responder alguém ou continuar frases, também sugere figurinhas que você pode incluir na composição da sua mensagem. Então após escrever “eu te amo” para alguém, o teclado pode sugerir o emoji de coração — ele aparecerá na parte direita dos termos sugeridos.

Tratando especificamente do iMessage, o aplicativo conta com um recurso especial: enquanto você digita uma mensagem, ele detecta automaticamente palavras que podem ser substituídas por emojis (por exemplo, “presente” ou “pizza”) e sinaliza esses termos, colocando-os na cor laranja após você mudar para o teclado de emojis. Se você tocar em um deles, ele será substituído pelo emoji correspondente; para reverter a mudança, basta tocar na figurinha recém-criada.

Todos esses recursos, é bom lembrar, funcionam somente com o teclado nativo do iOS. Caso você use teclados de terceiros, como o Gboard, terá de alternar primeiramente para a ferramenta própria do sistema antes de usufruir da predição de emojis e da substituição de termos no iMessage.

Bônus: no Mac

O acesso aos emojis no iOS, como vimos acima, é bem fácil. Por outro lado, o mesmo não pode ser dito em relação ao Mac: tirando os MacBooks Pro com Touch Bar, que contam com um seletor especial para as figurinhas na barrinha, escolher emojis nos computadores da Maçã é um pouco menos intuitivo do que poderia ser — mas, uma vez internalizado, o comando é quase automático.

Para ativar a janelinha de emojis no Mac, basta pressionar as teclas ⌃ ⌘ Espaço simultaneamente quando um campo de texto estiver ativo. A janelinha conta até com um campo de buscas, que você pode usar para pesquisar palavras-chave como “raiva” ou “futebol”.

Para uma seleção e visualização mais apurada de emojis, você também pode acessar o seletor completo de caracteres e figurinhas do sistema. Para isso, basta abrir as Preferências do Sistema e, em “Teclado”, ativar a opção “Mostrar visualizadores de teclado e emoji na barra de menus”. Feito isso, você só precisa clicar no ícone correspondente na barra e na opção “Mostrar emoji e símbolos” — pronto, tudo à mão na hora que você quiser.

· • ·

Curtiram as dicas? Deem suas próprias contribuições, sugestões e deixem dúvidas logo abaixo nos comentários. E até a próxima! 😀