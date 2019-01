Apple chega a acordo com empresa que a processou por sensor cardíaco do Watch

Há pouco mais de três anos, comentamos aqui um dos primeiros processos movidos contra a Apple em 2016: ele vinha de uma empresa chamada Valencell, que acusava a Maçã de desrespeitar suas patentes com o sensor de frequência cardíaca do Apple Watch. Recentemente, como informou o 5K Runner, o imbróglio foi resolvido.

No processo movido há três anos, a Valencell acusava a Apple de ter mantido algumas reuniões com seus executivos antes de cortar contato com a empresa, apropriando-se das suas patentes indevidamente para criar aquilo que acabou se tornando um dos principais pontos de venda do Apple Watch: o seu sensor de frequência cardíaca, epicentro das (enormes) pretensões médicas do aparelhinho.

Nem a Apple nem a Valencell comentaram o acordo oficialmente, então é difícil determinar como as duas empresas chegaram a um consenso sobre como terminar a disputa. Não é difícil de imaginar, entretanto, que a Maçã tenha passado um cheque gordo para a companhia — fato, aliás, altamente sugerido pelo comunicado da Valencell enviado ao site 5K Runner:

O caso da Valencell contra a Apple foi encerrado e nenhuma das empresas comentará a decisão. Então vocês terão de tirar suas próprias conclusões.

Misteriosos, eles, não?

via Apple World Today