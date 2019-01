Apple é a empresa mais admirada do mundo pelo 12º ano consecutivo

Dentre as dezenas de listas que a revista Fortune publica todos os anos, uma tem o nome de uma certa Maçã estampado no topo já há mais de uma década. E, neste início de 2019, não foi diferente: pelo 12º ano consecutivo, a Apple liderou o ranking da publicação de empresas mais admiradas do mundo.

A lista da Fortune é guiada pelas opiniões de 3.750 executivos, especialistas, analistas e diretores de todo o mundo. Eles citam as empresas que mais admiram em nove categorias: inovação, gerenciamento de pessoal, uso de ativos corporativos, responsabilidade social, qualidade de gerenciamento, solidez financeira, valor de investimento a longo prazo, qualidade dos produtos/serviços e competitividade global. Em todas as categorias, a Apple ficou em primeiro lugar nas citações.

Assim ficou o Top 10 em 2018:

Apple Amazon Berkshire Hathaway The Walt Disney Company Starbucks Microsoft Alphabet Netflix JPMorgan Chase FedEx

Apesar de o setor de tecnologia ser muito bem representado entre as dez primeiras colocadas, ele não é muito evidente descendo um pouco a lista e olhando as 50 empresas mais admiradas do mundo: além das supracitadas, apenas Salesforce (14º lugar), Accenture (36º), IBM (40º), Facebook (44º) e Samsung (50º) aparecem na lista.

Fica a dúvida, agora, se a Apple conseguirá manter a liderança no ano que vem: a lista da Fortune dá um peso bem grande à solidez financeira e aos sucessos recentes das empresas pesquisadas e, como bem se sabe, os últimos meses não têm sido os mais agradáveis para a Maçã nesses quesitos.

via Cult of Mac