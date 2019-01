Apple Pay Cash, disponível só nos EUA, é foco de nova série de comerciais

O Apple Pay como um todo mantém um constante ritmo de expansão pelo mundo e já está hoje em 32 territórios — o último país a ganhá-lo foi a Alemanha, em meados de dezembro.

Mas o Apple Pay Cash, recurso que inclusive está bem ajudando plataforma a avançar, ainda continua restrito aos Estados Unidos. Sabemos que em breve a Apple deverá iniciar uma expansão dele para a Europa, mas enquanto isso não acontece todos nós ficamos chupando dedo.

Hoje, a Apple veiculou no YouTube três breves comerciais focados no recurso. Todos trazem o slogan “They send, you spend” (“Eles enviam, você gasta”), brincando com a ideia de que alguém está na rua e recebe dinheiro pelo Apple Pay Cash (integrado ao Mensagens do iOS) para comprar algo.

Envie e solicite dinheiro com o Apple Pay no Mensagens, e use-o para comprar em lojas, online e em apps.

Confira os vídeos, de 15 segundos cada:

Aqui no Brasil, o ícone do Apple Pay Cash já chegou a aparecer para alguns usuários no Mensagens — mas claramente era somente um bug, muitas vezes causado após a pessoa se conectar a uma VPN nos EUA, por exemplo.