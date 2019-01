Espírito Santo recebe pela primeira vez o evento CocoaHeads

Já falamos de alguns dos ótimos eventos organizados pelo CocoaHeads aqui no site, mas a boa agora é que pela primeira vez os caras realizarão um meetup no Espírito Santo.

O evento acontecerá no dia 2 de fevereiro (sábado), no PicPay VIX em Vitória, e tem em sua programação apresentações de: Aline Borges (Uber), sobre “animations to the next level”; Francesco Perrotti (Nubank), sobre testes na prática; Guilherme Machado (iFood), sobre arquitetura baseada em rotas; Bruno Ramos (Dextra), sobre “fastlane em Swift”; e Lucas Cypriano (PicPay), sobre “ViewCode usando Playground”.

A oportunidade é excelente para desenvolvedores que buscam conteúdo avançado em programação para os dispositivos da Apple, tanto na plataforma iOS quanto na macOS.

O evento durará o dia todo, das 9 às 18 horas, e será realizado na Av. Jerônimo Monteiro, 1000 – Ed Trade Center, 1º andar. Os interessados podem se candidatar às últimas vagas aqui.

Outras cidades

Três dias antes do CocoaHeads ES acontecerá a 22ª edição RJ, na sede da Stone Pagamentos. O evento começará às 18h30 do dia 30 de janeiro, uma quarta-feira.

Na noite do dia seguinte, 31/1 (quinta-feira), haverá três eventos simultâneos: o 43º CocoaHeads SP, no Nubank; o 10º CocoaHeads CWB, no Auditório da HotMilk; e o CocoaHeads POA, na sede da Ilegra.