Esse adaptador 5-em-1 promete simplificar bem o uso de cabos

Se você acompanha o MacMagazine, então já deve ter visto diversos artigos sobre adaptadores e periféricos que prometem solucionar os problemas daquelas pessoas que possuem múltiplos gadgets (e cabos). Nenhum deles, salvo engano, eram tão compactos a ponto de serem carregados no seu chaveiro, como o High Five.

De acordo com a fabricante alemã Vonmählen, o High Five é o “primeiro cabo de carregamento 5-em-1 do mundo”; o projeto do adaptador foi lançado no Indiegogo e no Kickstarter — ultrapassando a meta de arrecadação nesse site.

Quanto às suas características, o dispositivo consiste de dois componentes: o cabo de carregamento (com conector USB-C, Lightning e Micro-USB) de 2,4A e o corpo de metal com duas portas USB-A. Ou seja, o produto oferece até cinco conexões, com um design simples e (aparentemente) bastante durável.

Apesar da versatilidade, ficam no ar algumas preocupações. Primeiramente, o conector Lightning/USB-C não possui a aprovação do programa MFi da Apple, o que pode significar que o dispositivo não funcionará tão bem em determinados aparelhos (ou mesmo ser totalmente bloqueado pela Maçã), como destacou o The Verge.

Durante o período de financiamento (que deverá durar mais 24 dias), o High Five pode ser adquirido por €14 (cerca de R$61) em diversas cores, como laranja, preto, vermelho, azul, verde e rosa. Vale ressaltar que projetos assim podem simplesmente não dar certo e os usuários que o suportaram às vezes não recebem seu dinheiro de volta.