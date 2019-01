Facebook Messenger ganha novo visual; Pixelmator Pro, Telegram e Netflix são atualizados

Recentemente, o Facebook Messenger ganhou um novo visual que está sendo liberado aos poucos para todos os usuários. Além disso, outros serviços também ganharam novidades interessantes nas suas últimas atualizações, como o Pixelmator, o Telegram Messenger e o app da Netflix, como veremos a seguir.

Messenger

Depois de mais de dois meses de (uma lenta) distribuição, o Facebook lançou oficialmente, nos últimos dias, o novo design do seu mensageiro para todos os usuários da rede social. A mudança foi anunciada em maio passado, durante a conferência de desenvolvedores da empresa (F8), e começou a ser distribuída em outubro, como informamos.

O novo visual mais clean tem como objetivo destacar a função principal do app (as mensagens). Desta forma, o Facebook reduziu o número de abas do app para apenas três (bate-papo, pessoas, descobrir) e “despoluiu” a visualização de jogos e outros serviços, que são exibidos a partir de um botão nos chats. No mais, a empresa manteve as funcionalidades das conversas e dos storys existentes.

Para usuários do iOS, o novo design está disponível na versão 198.0. A má notícia é que a interface do app ainda não é adaptada para os iPhones XS Max e XR, o que é inexplicável.

Pixelmator Pro

A versão 1.3 “Prism” do popular editor de fotos e de criação para o Mac chegou recentemente adicionando uma série de novos recursos e melhorias ao app. Nessa versão, o Pixelmator Pro introduziu tags de cores de camadas, filtros, pesquisa de camadas, suporte para máscaras de recorte e controles de opacidade, que podem ser acessados mais rapidamente — com apenas um clique na barra lateral de camadas ou a partir do menu Formatar.

Mais precisamente, a opção de tags coloridas se assemelha a um recurso presente no Finder do macOS. Com ela, é possível marcar camadas no seu documento a partir de diferentes cores; essas tags também são exibidas no Photoshop caso você salve o projeto do Pixelmator Pro no formato .psd , ajudando-o a organizar seus projetos em qualquer um desses softwares.

Anteriormente, para alterar o modo de mesclagem ou a opacidade de uma camada, era preciso selecioná-la usando a barra lateral e, em seguida, ir até as ferramentas e selecionar o menu Estilo. Agora, esse ajuste foi transferido para a parte inferior da lista de camadas, a partir de um botão (mesclagem) e um controle deslizante (opacidade) sempre visíveis e à mão.

Telegram

O não tão popular, mas amado mensageiro russo não ficou para trás nas atualizações e lançou diversas novidades para o app recentemente. Entre essas, os administradores de grupos podem, agora, restringir o tipo de conteúdo que pode ou não ser publicado pelos seus membros — é possível até restringi-los de enviar mensagens completamente.

Por falar em grupos, anteriormente o limite de participantes era de 100 mil usuários; agora, o Telegram dobrou essa capacidade e é possível adicionar até 200 mil pessoas a um mesmo grupo. Como gerenciar tantas pessoas não deve ser fácil, a empresa simplificou as interfaces de grupo, incluindo a tela de configurações, painéis do administrador e listas de membros.

Enquanto a possibilidade de apagar mensagens é ótima, deve haver, também, quem gostaria de poder recuperar conversas apagadas erroneamente. O Telegram pensou nesse caso e, agora, é possível restaurar uma conversa inteira dentro de cinco segundos após ela ter sido deletada a partir da opção “Desfazer”.

Outras novidades menores incluem a opção de classificar seus contatos por nome ou “vistos pela última vez” e pré-visualizações de imagens, GIFs e vídeos mais leves para que o conteúdo de mídia seja carregado mais rapidamente.

No desktop, a versão 1.5.8 introduz o download automático de arquivos e a seleção de dispositivos de entrada e saída de áudio para chamadas; ademais, administradores também ganharam a opção de gerenciar o tipo de conteúdo permitido no grupo e usuários em geral poderão selecionar o visual do emoji (Mac, Android, Twemoji e EmojiOne) pelo computador.

Netflix

Clientes da Netflix que adoram o Instagram, essa novidade vai para vocês: a gigante de streaming lançou uma nova opção que permite aos usuários compartilharem a arte de divulgação de uma série ou um filme nas Stories do Instagram. Isso vale tanto para conteúdo original da Netflix quanto para conteúdos de terceiros, como divulgou a Variety.

Estamos sempre atentos a formas de tornar mais fácil para os membros compartilharem os títulos da Netflix com os quais estão obcecados e ajudá-los a descobrir algo novo para assistir. Esperamos que nossos membros aproveitem esse novo recurso!

Ao compartilhar conteúdos de divulgação da Netflix nas Stories do Instagram, os usuários que visualizarem a publicação podem acessar o filme ou a série na plataforma de streaming para conferir as recomendações. Essa opção junta-se àquela já disponível para compartilhar conteúdo da Netflix no Twitter, no Messenger, entre outros.

A integração do Instagram está disponível apenas para o Netflix no iOS por enquanto, mas a empresa disse à Variety que está trabalhando para adicionar o mesmo suporte ao seu aplicativo para Android em breve.