Novos AirPods com “monitor de saúde” poderão chegar ainda neste semestre

Os AirPods completam três anos de vida este ano; apesar de todo esse tempo desde o seu lançamento, os fones de ouvido sem fio da Apple são um dos gadgets mais populares da empresa — despertando a curiosidade de muitos consumidores sobre o que esperar da sua próxima geração.

Para exaltar ainda mais os ânimos, o jornal taiwanês DigTimes afirmou que a segunda geração dos AirPods deverá ser lançada “em algum momento deste semestre”. Além disso, os novos fones de ouvido sem fio poderão apresentar algumas mudanças no design para “suportar funções de monitoramento de saúde”.

Vale ressaltar que o DigiTimes possui um registro misto quando se trata de rumores sobre produtos da Apple. Não obstante, o jornal possui fontes dentro da cadeia de fornecedores da Maçã; além do mais, sabemos bem o quanto a companhia está concentrada em oferecer ainda mais recursos de saúde nos seus dispositivos.

Os AirPods já são tão pequenos que, quando o iFixit desmontou-os em 2016, não nos surpreendemos com a bateria minúscula que equipa os fones de ouvido sem fio. Nesse sentido, é difícil imaginar quais possíveis recursos de monitoramento de saúde a Apple poderia acrescentar ao dispositivo.

O 9to5Mac sugeriu que a Maçã equipará seus fones de ouvido sem fio com um acelerômetro para determinar o movimento do corpo, mas lembrou que esses dados já são muito bem conferidos pelo Apple Watch e pelo coprocessador de movimento do iPhone. Outra opção seria um monitor óptico de frequência cardíaca mas, novamente, caímos na questão do tamanho dos AirPods e da capacidade da bateria desses dispositivos — tornando a opção praticamente inviável (ou não).

Quanto à data de lançamento, os rumores do DigiTimes vão parcialmente ao encontro daqueles fornecidos pelo analista Ming-Chi Kuo, no fim do ano passado. Para Kuo, a Apple deverá lançar apenas a nova case de carregamento sem fio dos AirPods no começo deste ano (quem sabe junto ao tão esperado AirPower), enquanto que a próxima geração dos fones sem fio seria lançada só em 2020.

Resta-nos aguardar pacientemente pelas novidades.