Acrescente efeitos incríveis às fotos do Modo Retrato com esse app

Se você digitar “efeitos” na ferramenta de pesquisa da App Store, irá se debater com dezenas de softwares que prometem melhorar, ou mesmo transformar, o visual das suas imagens. Contudo, nem todos os aplicativos disponíveis são tão fáceis de usar, além de que muitas das vezes eles não aproveitam o máximo que os iPhones têm a oferecer.

No caso dos novos iPads Pro e dos iPhones X, XS, XS Max e XR, a câmera frontal TrueDepth pode processar (incrivelmente) imagens com profundidade — tanto que os efeitos do Modo Retrato são bem realísticos.

Para alavancar o potencial das imagens capturadas pelo Modo Retrato, o jovem desenvolvedor austríaco Leonard Pospichal lançou o app Fuzion, que permite adicionar efeitos incríveis a essas imagens de forma bem simples — e o resultado é espetacular.

Mais precisamente, o app utiliza os dados da câmera TrueDepth (e da câmera traseira dos modelos 8 Plus, X, XS e XS Max) para separar, automaticamente, a sua silhueta do fundo da imagem. Dessa maneira, é possível combinar muito bem diversos (belíssimos) cenários às suas imagens, simplificando um trabalho de edição que poderia ser feito no Photoshop ou no app Enlight, por exemplo.

Para começar, basta capturar uma imagem no Modo Retrato a partir da câmera frontal dos iPhones com Face ID, com um sistema duplo de câmeras traseira (exceto o iPhone 7 Plus) ou então selecionar uma imagem a partir da Fototeca. O app detectará automaticamente uma silhueta; a partir daí, você poderá selecionar o melhor filtro, efeito e plano de fundo que combine com a sua foto.

Vale ressaltar que o Fuzion é um app freemium, ou seja, seu download é gratuito, mas para acessar todas as opções de background, filtros e efeitos, é necessário efetuar uma compra interna (R$11). Confira mais criações com esse aplicativo na sua página oficial e no Instagram.

via iDownloadBlog