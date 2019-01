Apple inicia testes do iOS 12.2, do macOS Mojave 10.14.4, do watchOS 5.2 e do tvOS 12.2 [atualizado 4x]

Como um reloginho, dois dias após lançar o iOS 12.1.3, o macOS Mojave 10.14.3, o watchOS 5.1.3 e o tvOS 12.1.2, a Apple iniciou hoje os testes das próximas grandes atualizações dos seus sistemas operacionais.

Já estão disponíveis para desenvolvedores as primeiras compilações beta do iOS 12.2 ( 16E5181f ), do macOS Mojave 10.14.4 ( 18E174f ), do watchOS 5.2 ( 16T5181f ) e do tvOS 12.2 ( 16L5181f ). Além disso, também foram liberados o Xcode 10.2 beta ( 10P82s ), o macOS Server 5.8 beta ( 18S2027 ) e o Apple Configurator 2.9 beta ( 3J9 ).

Pelas numerações das versões, é possível que esses updates venham com alguma novidade visível além de correções de bugs e aprimoramentos gerais. O iOS 11.2, por exemplo, chegou com novos wallpapers, mudanças na Central de Controle, Apple Pay Cash e compatibilidade com recarga sem fio um pouco mais rápida.

Assim que soubermos se há mesmo alguma novidade vindo nesses updates, avisaremos a vocês por meio de atualizações deste post.

Atualização 24/01/2019 às 16:57

Começando a pintar as novidades:

iOS 12.2 brings TV support for HomeKit & AirPlay 2. Also, per release notes, Apple News finally comes to Canada. 🇨🇦 pic.twitter.com/Z1kbvAFVdw — Ryan Christoffel (@iryantldr) 24 de janeiro de 2019

O iOS 12.2 traz suporte a TVs para o HomeKit e para o AirPlay 2. Além disso, pelas notas de liberação, o Apple News finalmente está chegando ao Canadá. 🇨🇦

Obviamente, isso tem a ver com o recém-anunciado suporte de televisões de várias fabricantes.

Atualização II 24/01/2019 às 17:16

A função de espelhamento de tela ganhou um novo ícone na Central de Controle:

New screen mirroring icon in iOS 12.2 pic.twitter.com/mztwNZotUh — Matt (@ttam110) 24 de janeiro de 2019

Atualização III 24/01/2019 às 18:41

O widget de controle remoto da Central de Controle foi levemente redesenhado no iOS 12.2, como mostra o MacRumors:

Além disso, o Safari ganhou setinhas azuis em sua busca as quais permitem que o usuário vá adicionando as palavras-chave à pesquisa antes de efetuá-la, de fato:

O navegador agora também informa, com mais proeminência em sua barra de endereços, quando um site que está sendo acessado não é seguro (sem HTTPS).

Por fim, outra novidade relevante está no Apple Maps: ele ganhou um novo índice que informa a atual qualidade do ar.

E vocês, descobriram mais alguma mudança?

Atualização IV 24/01/2019 às 19:07

Há também uma nova interface quando a Siri é solicitada a tocar músicas: