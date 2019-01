Charlie Sloth estreia programa na Beats 1; Apple contrata veterano da TV e ex-Samsung

Recentemente, a Apple fechou algumas notórias contratações em diferentes áreas da companhia — incluindo novos talentos para o seu próspero serviço de streaming de vídeo e para o departamento de baterias dos gadgets da Maçã. Antes disso, vejamos o que vem de novo por aí no Apple Music.

Charlie Sloth

O ex-DJ da BBC Radio 1 e do 1Xtra, Charlie Sloth, entrou para a equipe do Apple Music em outubro passado e, no último sábado, estreou o seu novo programa no serviço da Maçã, chamado “The Charlie Sloth Rap Show”, como publicou o NME.

O programa combina entrevistas com famosos do mundo do rap e R&B com o antigo quadro de Sloth, chamado “Fire in the Booth” — no qual rappers são desafiados a fazer freestyle ao vivo. O apresentador pretende, ainda, introduzir grandes e novos artistas e disse que está ansioso para “promover a música britânica” durante uma entrevista com o seu colega e DJ da Beats 1, Zane Lowe.

Sloth foi demitido da BBC e o 1Xtra em novembro passado depois de dez anos de casa, e o processo não foi exatamente agradável. Durante o Audio & Radio Industry Awards, em outubro, o DJ ficou chateado por ter perdido na categoria “Melhor Programa Especialistas em Música” para a apresentadora Edith Bowman e decidiu colocar a boca no trombone — se assim podemos dizer.

Na Beats 1, o “Charlie Sloth Rap Show” vai ao ar todos os sábados a partir das 6h (horário de Brasília). Assinantes do Apple Music também podem conferir as playlists personalizadas do programa e os vídeos das apresentações.

Jason Katims

O produtor, roteirista e criador do clássico programa do fim da década de 1990 “Roswell”, Jason Katims, deixou a Universal TV após assinar um contrato de vários anos com a Apple, como informou o Hollywood Reporter. A contratação entrará em vigor por volta do fim do primeiro semestre deste ano, quando o seu acordo com a Universal expirará.

Na Apple, Katims estará envolvido com a criação e o desenvolvimento de novos projetos do futuro serviço de streaming de vídeo da companhia a partir da sua produtora True Jack Productions. Apesar disso, ele continuará envolvido em dois projetos em execução com a Universal TV — o drama “Away”, em parceria com a Netflix, e o programa “Sisters”, exibido pela Fox.

A mudança para a Apple irá reunir o produtor com a atual diretora executiva das produções de vídeo da Apple, Michelle Lee, contratada no fim de 2017. Anteriormente, Lee e Katims trabalharam juntos na True Jack Productions, junto ao atual chefe de desenvolvimento dessa produtora, Jeni Mulein, que também trabalhará nos projetos da gigante de Cupertino.

Soonho Ahn

A Apple fechou, no fim do mês passado, uma interessante contratação: Soonho Ahn, então vice-presidente sênior da Samsung SDI (afiliada de fabricação de baterias da gigante sul-coreana), entrou para a Maçã para ajudar a liderar o seu trabalho com (não surpreendentemente) baterias, como divulgou a Bloomberg.

De acordo com o perfil do executivo no LinkedIn, ele assumiu o cargo de Chefe Global de Desenvolvimentos de Baterias após atuar por quase quatro anos como VP da Samsung SDI, quando liderou o desenvolvimento de baterias lítio e em “tecnologias da próxima geração”.

Naturalmente, o maior cliente da Samsung SDI é a própria Samsung, mas a Apple já comprou baterias da fabricante no passado. Agora, a Maçã está trabalhando para reduzir a dependência de empresas terceirizadas e fabricando seus próprios componentes internos de dispositivos, algo que pode estar diretamente relacionado com essa nova contratação.

Além de Ahn, é bem provável que haja uma equipe extremamente especializada por trás dessa empreitada da Maçã. Esperamos, no futuro, ver bons frutos (leia-se: baterias melhores) surgindo dessa parceria.