Conceito imagina Mac de mesa intermediário com resfriamento líquido

Dentre os mais de dois mil dólares que separam o Mac mini do Mac Pro, a Apple não oferece nada em seu catálogo para quem quer um computador de mesa, intermediário, em que o usuário possa conectar seus próprios periféricos e trabalhar tranquilamente. Pensando nisso, o designer Pierre Cerveau desenvolveu um conceito que cobre justamente essa lacuna — este é o Mac Evo:

Com largura e profundidade semelhantes às do Mac mini (mas uma altura cerca de três vezes maior), o Mac Evo seria o “elo perdido” entre os computadores de mesa da Apple e teria toda a sua arquitetura interna baseada em um componente importantíssimo: o seu radiador. Sim, porque na imaginação de Cerveau, a máquina seria resfriada por líquidos, com um enorme radiador circular ocupando toda a porção inferior do chassi e dando ao Mac uma (suposta) eficiência térmica inigualável.

O mockup traz ainda outras funcionalidades que são no mínimo, digamos, sonhadoras (mas para que outra função serviriam os conceitos, não é verdade?): o computador teria uma tampa e dois slots traseiros, a partir dos quais seria possível fazer o upgrade da RAM, do SSD e até mesmo da CPU e da GPU da máquina.

Ah, Cerveau imaginou ainda acabamentos diferentes para o Mac Evo, como um em homenagem ao Macintosh original, de 1984 — eu, particularmente, achei um charme.

O próprio designer admite que o único limite aplicado no conceito foi a sua imaginação; isto é, ele não tem ideia se sua criação funcionaria na prática ou teria condições técnicas de ir para uma linha de produção. Ainda assim, é um exercício interessante de criatividade e um vislumbre de algo em que a Apple poderia trabalhar em um futuro não muito distante, não é mesmo?

via Cult of Mac