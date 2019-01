Confirmado: novos AirPods terão suporte ao comando “E aí, Siri”

Não tem para ninguém: é a Apple soltar uma nova beta do iOS, ela cai nas mãos do hacker/desenvolvedor brasileiro Guilherme Rambo e aí, amigos, alguns segredos vão acabar vazando. Como este, aqui:

Rambo descobriu, nas entranhas dos códigos do iOS 12.2 beta, uma tela de configuração dos aguardados novos AirPods a qual confirma que ao menos uma de duas novidades será suporte ao comando “E aí, Siri” (“Hey, Siri”).

A configuração do comando será uma nova etapa no assistente de configuração inicial dos AirPods, e busca fazer com que os fones só respondam à frase caso ela seja dita pelo próprio dono (e não por qualquer voz).

Essa novidade, especificamente, já é rumorada há um certo tempo e foi inclusive um tema polêmico da keynote que a Apple realizou em setembro passado. Logo na abertura do evento, um vídeo bem-humorado gravado no Apple Park mostrou claramente uma “empregada” da Apple usando o comando ao falar com seus AirPods.

Bom, taí: como a novidade já está sendo implementada no iOS 12.2, não deverá demorar mais tanto assim para vermos o lançamento da segunda geração dos AirPods. 😃

via 9to5Mac