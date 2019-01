Facebook anuncia fim do Moments, seu app de compartilhamento de fotos

Há cerca de três anos, falamos aqui sobre o lançamento do app Moments, do Facebook, que trazia uma ideia interessante: facilitar o compartilhamento de fotos de um evento ou entre pessoas da família e amigos por meio de técnicas de aprendizado de máquina e reconhecimento facial.

Infelizmente, de lá para cá, outras soluções melhores foram surgindo (olá, Google Fotos) e o Moments foi deixado para trás. Agora, o Facebook anunciou oficialmente o seu encerramento.

Creditando a decisão ao baixo número de usuários (segundo a Sensor Tower, foram só 80.000 downloads do app no último mês, por exemplo), a gigante de Mark Zuckerberg começará o desligamento do app no dia 25/2; a partir daí, o Moments não poderá mais ser baixado nas lojas de aplicativos e novos conteúdos não poderão ser criados na plataforma.

Até o mês de maio, usuários poderão baixar as fotos salvas no aplicativo por meio desse site ou simplesmente exportando as imagens para suas contas do Facebook ou para seus smartphones no próprio app.

O diretor do Moments, Rushabh Doshi, afirmou à CNET que o Facebook continuará oferecendo formas de as pessoas salvarem suas memórias na sua plataforma — só não está claro ainda como.

