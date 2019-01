iPhone XR foi o modelo mais popular da Apple nos EUA, no último trimestre

Esta é uma notícia que não chega a ser surpreendente, considerando que estamos falando do modelo de iPhone mais “barato” da nova linha e que já tínhamos falado aqui sobre o sucesso do modelo durante as compras natalinas, mas taí: segundo dados consolidados [PDF] da Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), o iPhone XR foi o smartphone da Apple mais vendido no último trimestre fiscal de 2018 — e com uma boa folga.

No período, o smartphone multicolorido abocanhou 39% do total das vendas de iPhones, evidenciando o quão importante o XR tem sido para que a situação da Apple não seja ainda mais preocupante — a fatia obtida por ele é a maior de um único modelo do iPhone perante as vendas gerais do smartphone desde o iPhone 7, em 2016.

Interessante notar, também, que o iPhone XS Max vende significativamente mais que o seu irmão menor: sua fatia de vendas no último trimestre fiscal representou mais que o dobro daquela obtida pelo iPhone XS “comum”. No geral, o trio de novos iPhones abocanhou 65% das vendas dos smartphones da Maçã no período — no fim de 2017, o trio iPhone X/8/8 Plus conquistou, junto, 61% de share.

Outro levantamento revelador da CIRP mostra os usuários que optaram pela versão mais barata de cada iPhone versus aqueles que adquiriram versões mais caras, com maior capacidade de armazenamento. A maioria dos consumidores ainda prefere ficar com as versões mais baratas, mas a lacuna está diminuindo: em 2018, 38% dos compradores escolheram modelos com mais armazenamento, contra 33% em 2017.

A CIRP estima que, com o novo esquema de preços de iPhones, a Apple elevou o ASP (average selling price, ou preço médio de venda) do smartphone para acima dos US$800 — o que pode, até certo ponto, compensar as vendas decepcionantes dos novos modelos.

via iClarified