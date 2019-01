Promoções do dia na App Store: Blyss, Alto’s Odyssey, SnapMotion e mais!

Nesta quinta-feira, confira a nossa seleção de promoções nas App Stores!

Nosso destaque do dia fica mais uma vez com o jogo Blyss, criado pelo pessoal da Dropout Games e que é mais um dos grandes puzzles disponíveis na App Store.

O jogo conta com três modos — com rankings globais para cada um deles —, dezenas de missões, combinações com base em habilidades, possibilidade de compartilhar o seu recorde no Facebook e no Twitter, temas de ambiente com música originais, rankings e conquistas no Game Center, e mais.

Confira o trailer:

De acordo com a sua evolução, os quebra-cabeças vão ficando cada vez mais complicados e instigantes. Você está preparado para esse desafio?

Abaixo outros aplicativos/jogos que, juntos, somam mais de R$81 em descontos:

Apps para iOS

Sucesso na App Store.

Aventura no velho oeste espacial!

Belos efeitos para fotos.

Destaque a cor que desejar.

Batalhe com seu tanque.

Apps para macOS

Retire fotos de vídeos.

Encontre pessoas e objetos em um dos meus jogos favoritos na App Store.

Aproveitem as promoções e até amanhã — lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr! 🙂