Suíte Microsoft Office chega à Mac App Store

Pouco a pouco, a Mac App Store vai se tornando o centro de distribuição e venda de softwares e serviços para o Mac que sempre almejou ser. Hoje, a suíte de produtividade mais popular do mundo fez sua estreia na loja de aplicativos — sim, o Microsoft Office já pode ser obtido diretamente por ela.

A promessa, aliás, já tinha sido mencionada de passagem pela própria Apple na última WWDC e só agora está sendo cumprida. Todos os aplicativos da suíte Office 365 já estão disponíveis na Mac App Store: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote e OneDrive. Há também um pacote já pronto para que você baixe todos os aplicativos em uma tacada só.

Interessante notar, aliás, que uma mudança recente na App Store – a capacidade de realizar uma assinatura única para um pacote de apps — foi introduzida justamente com o intuito de permitir que os apps da suíte Office entrassem na loja, como contou um diretor da Apple ao TechCrunch. A Microsoft, afinal, não queria oferecer produtos separados com assinaturas individuais, que era o único modelo previsto pela Maçã anteriormente.

Os apps são gratuitos, e os usuários precisam entrar com suas contas do Office 365 para começar a utilizá-los — a Mac App Store não venderá as versões avulsas, pagas, de cada software.

Quem ainda não tem uma assinatura da suíte pode realizá-la diretamente pelos apps na primeira abertura, para começar a trabalhar logo em seguida; a Microsoft oferece planos de R$240, R$300 e R$400 por ano, como é possível ver nessa página, e tem também uma versão para educadores e estudantes.

Gostaram da novidade? 😉