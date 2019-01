Apple celebra o Ano Novo Chinês com vídeos filmados por iPhones

No começo desta semana, comentamos o curta-metragem narrado por um atleta samoano inteiramente filmado com o iPhone XS. Agora, para celebrar o Ano Novo Chinês (comemorado no dia 5 de fevereiro), a Apple lançou um novo filme da série “Filmado com iPhone” — o qual, como sempre, conta uma bela história.

Intitulado “The Bucket” (“O Balde”) o curta do diretor chinês Jia Zhangke usa o iPhone XS para contar a história de um filho que visita sua família na área rural e volta para a sua casa na cidade transportando uma carga preciosa — o que para ele não é muito confortável, mas acaba valendo a pena no final.

Assim como no filme da Apple divulgado para a data comemorativa chinesa do ano passado, chamado “Three Minutes” (“Três Minutos”), o curta de Zhangke destaca os laços familiares e as responsabilidades da família — que estão no centro da cultura chinesa.

Confira o filme deste ano a seguir (as legendas estão em inglês):

Quais presentes seus pais preparam quando sua visita do Ano Novo Chinês chega ao fim? Um filme sobre o gosto de casa filmado no iPhone XS por Jia Zhangke.

A Apple também publicou dois vídeos dos bastidores da criação do curta-metragem, detalhando como o diretor trabalhou com o iPhone XS para criar o belíssimo filme. No primeiro vídeo, Zhangke explica como ele produz as imagens em câmera lenta (Slo-Mo), uma característica destacada há anos no material de divulgação do iPhone.

O aclamado diretor de cinema Jia Zhangke lança uma luz sobre como a redução do tempo com o Slo-Mo no iPhone XS faz as emoções durarem mais. Use Slo-Mo para prolongar e saborear o gosto de casa neste Ano Novo Chinês.

O segundo vídeo destaca o Controle de Profundidade, um recurso dos iPhones XS e XS Max que permite aos usuários ajustar dinamicamente a profundidade de campo em uma foto em tempo real usando o app Câmera. Esse recurso foi lançado junto ao iOS 12.1, em outubro passado.

Jia Zhangke fala sobre diminuir a distância entre o seu objeto e a audiência através do controle de profundidade com o iPhone XS. Use o controle de profundidade para se aproximar do gosto de casa neste Ano Novo Chinês.

Além do novo vídeo da campanha “Filmado com iPhone” para o Ano Novo Chinês, a Apple também compartilhou uma coleção da App Store que destaca apps, jogos e ofertas exclusivas para a data comemorativa. Além disso, a companhia divulgou uma playlist oficial do Apple Music para a ocasião.

