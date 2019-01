Apple Music para Android ganha suporte a tablets; apps da Astro HQ e Opera Touch são atualizados

Mais uma semana, mais uma leva de novidades na App Store — e hoje, excepcionalmente, uma novidade interessante também no Google Play. Vamos dar uma olhada nelas?

Apple Music para Android

Como noticiamos há algumas semanas, essa mudança já estava sendo preparada pela Apple por debaixo dos panos e agora está finalmente disponível para todos os usuários: o Apple Music para Android finalmente traz suporte nativo aos tablets que rodam o sistema operacional do robozinho.

Com a mudança, os (poucos) usuários de tablets Android poderão usufruir do Apple Music com um aproveitamento melhor das telas maiores; a interface traz abas dedicadas às seções da plataforma e amplia os conteúdos para que você possa ver mais músicas da sua playlist ao mesmo tempo, por exemplo.

Além disso, o Apple Music 2.7 traz, segundo a Maçã, “várias melhorias no app e na sua performance”. Ele pode ser baixado gratuitamente no Google Play.

Astro HQ

Aqui, a atualização não é de um app específico, mas de quatro aplicativos de uma mesma desenvolvedora. A Astro HQ anunciou a terceira geração da sua engine LIQUID, responsável pelo funcionamento dos seus apps de segunda tela Astropad Standard, Astropad Studio, Astropad Mini Drawing Tablet e Luna Display. O resultado? Performance até 100% superior em todos esses softwares.

Em testes realizados especificamente com o Luna Display, a Astro HQ colocou seu app, rodando a LIQUID v3, contra dois concorrentes ilustres; o Luna foi capaz de exibir imagens do Mac com uma latência de apenas 11,32 milissegundos, contra 54ms do AirDisplay e 95ms do Duet Display. Ou seja, ao menos no papel, a atualização é extremamente significativa.

As novas versões dos apps da Astro HQ já estão disponíveis na App Store. É bom lembrar que quem já usa os aplicativos deverá atualizar também suas contrapartes para o macOS, cujos downloads podem ser realizados nessa página.

Opera Touch

O navegador “de nova geração” do Opera, por sua vez, recebeu duas novidades importantes em sua versão para iOS: o Opera Touch 1.3 traz, pela primeira vez, uma versão adaptada para iPads e um modo de navegação privada.

Os desenvolvedores notam que a versão do Opera Touch para iPad ainda é um experimento inicial, então pode ser que problemas e erros de configuração apareçam para os usuários — por isso mesmo, é importante fornecer feedback à equipe de desenvolvimento.

A nova versão do navegador traz também um novo recurso de pesquisa por voz, uma opção para traduzir páginas de diferentes idiomas e outras correções de erros e pequenas alterações visuais.

Adobe

Quem também apresentou uma boa novidade para seus apps foi a Adobe. A gigante do software levou a dois dos seus aplicativos para iOS, o Photoshop Sketch e o Illustrator Draw, suporte ao Apple Pencil de segunda geração e seus gestos — contanto, claro, que você esteja rodando os apps em um dos novos iPads Pro.

Como já falamos nesse post, o único gesto suportado (até o momento) pelo novo Apple Pencil, o duplo toque, pode ser configurado para responder a diferentes comandos, como alternar entre a ferramenta atual e a anterior, ativar a ferramenta de borracha ou evocar o seletor de cores. Os apps da Adobe respeitam essa escolha.

Dropbox

Por fim, um dos serviços de nuvem mais populares do mundo trouxe uma novidade interessante para equipes e pessoas que trabalham em grupo regularmente.

Agora, é possível adicionar comentários com marcação de tempo em conteúdos de áudio ou vídeo, para que a anotação apareça exatamente no momento que você quer sinalizar. Ou seja, não é mais necessário escrever um comentário dizendo “remover som esquisito aos 0:51”; basta escrever “remover som esquisito” e sinalizar a anotação para que ela apareça aos 51 segundos.

A ferramenta suporta mais de 30 formatos de arquivos de áudio e vídeo, como QuickTime, MPEG-4, MXF, MP3 e WAV; uma interface especial foi desenvolvida para que você escaneie as mídias rapidamente e posicione seus comentários com precisão. É bom notar que todos os usuários do Dropbox, com quaisquer tipos de contas, podem adicionar comentários, mas apenas em mídias compartilhadas por usuários dos planos Professional, Business Advanced, Enterprise ou Education.

O recurso já está disponível na web e no Dropbox para iOS, e chegará ao Android em breve.