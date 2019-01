Filme da semana: compre “Rampage: Destruição Total”, com Dwayne Johnson e Naomie Harris, por R$9,90!

Toda quinta-feira a Apple escolhe um Filme da semana na iTunes Store, cuja compra (mesmo em 4K/HDR, dependendo da produção) sai por R$9,90. O título selecionado desta vez foi “Rampage: Destruição Total”, com Dwayne “The Rock” Johnson e Naomie Harris.

Confira o trailer dele:

Eis o que a Apple diz sobre o filme:

Em “Rampage: Destruição Total”, um gorila gigante albino está à solta, na companhia de um crocodilo e de um lobo mutantes que não fariam feio em Winterfell. Então, não leve nada muito a sério para saborear as divertidas sequências da adaptação do clássico game. Dwayne Johnson prova ser quase um gênero em si, exibindo os músculos e dentes brancos com tanto carisma que fica impossível resistir ao seu herói. A ação exagerada e os efeitos especiais garantem o espetáculo, mas o longa de Brad Peyton ( “Terremoto: A Falha de San Andreas” ) é, acima de tudo, a pura definição de um filme pipoca.

Como de praxe, nosso leitor Renato Alan Promenzio [@tripalavra], que é cinéfilo de carteirinha, também nos enviou um comentário personalizado sobre o filme:

Um filme pipoca que diverte, mas não agrega muito. Considero que a maior parte dos filmes de “The Rock” foi e é feita para divertir sem pretensões, seja nos filmes solo e ou em franquias como “Velozes e Furiosos”. O roteiro é bagunçado, não desenvolve os personagens e já vai apresentando sequências de resultados que no final, em meio a tanta destruição, acabam ficando em segundo plano — afinal, em alguns filmes o porquê, o como e o quando não importam, desde que a ação seja frenética. Aqui ele divide as telas com um gorila gigante (e não estamos falando do King Kong), causando grandes destruições. Na chamada do filme nos EUA, onde não fez muito sucesso, o destaque era “O grande conhece o gigante”; acredito que a chamada por si só já o apresenta. Considero um filme para se divertir, mas nada que deva ser levado muito a sério. “The Rock” é sempre diversão garantida — tirando sua regravação de “Baywatch”, essa sim uma bomba.