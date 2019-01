HomeKit poderá atuar como um controle remoto normal para Smart TVs

Comentamos aqui recentemente uma prévia do que o HomeKit para TVs seria capaz de fazer, mas agora o desenvolvedor Khaos Tian tem em mãos uma demonstração muito mais reveladora para nós. Ele fez um pequeno “hack” no app Casa (Home) do iOS 12.2 beta (um dos primeiros a trazer suporte aos televisores no HomeKit), simulando uma TV compatível com o protocolo e mostrando o que a integração é capaz de fazer.

Television support in Home app is really basic for now… looks like just power and input for now. pic.twitter.com/IlZsdwUjlt — Khaos Tian (@KhaosT) 24 de janeiro de 2019

Suporte a TVs no app Casa ainda é bem básico… parece que só temos suporte ao liga/desliga e ao input, por ora.

Esse foi o primeiro tweet publicado por Tian, evidenciando as funcionalidades básicas da integração: é possível, além de ligar ou desligar a TV, alternar suas fontes de conteúdo, inclusive renomeando cada entrada para o dispositivo conectado — você pode nomear a entrada HDMI 1 como “Apple TV”, por exemplo.

O desenvolvedor, então, foi além: ele utilizou o proxy de código aberto Homebridge para estabelecer uma conexão entre o HomeKit e sua Smart TV LG rodando webOS. Então, surpresa: o widget de controle remoto (que normalmente é utilizado para controlar a Apple TV) foi capaz de controlar a interface da TV perfeitamente.

😉 it’s nice LG’s API can basically mapped 1:1 to HomeKit pic.twitter.com/idXgqEnrvQ — Khaos Tian (@KhaosT) 25 de janeiro de 2019

Muito legal que a API da LG pode ser mapeada basicamente de igual para igual com o HomeKit.

E dá para trocar o input!

Tian ainda comemorou o fato de que a cena que você criar no HomeKit para assistir a filmes (no caso dele, chamada “Movie Time”) poderá, em breve, ligar sua TV e colocá-la no input correto ao mesmo tempo em que apaga as luzes e faz todos os outros ajustes necessários para você aproveitar a noite de cinema.

Finally, your “Movie Time” can now turn on the TV and switch it to specific input 😍 pic.twitter.com/bokbMmYxe8 — Khaos Tian (@KhaosT) 25 de janeiro de 2019

Finalmente, o “Movie Time” agora pode ligar a TV e colocá-la na fonte correta!

Muito legal, não? Resta saber, agora, como as fabricantes vão se comportar em relação a isso tudo e quais delas vão trazer suporte ao HomeKit em modelos já existentes — afinal, ninguém vai trocar de TV *apenas* por isso, creio eu.

via AppleInsider