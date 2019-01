Imagens detalham o futuro serviço de assinatura de revistas da Apple

Muito já se falou sobre um possível serviço de assinatura de revistas e jornais, atrelado à plataforma News, que a Apple estaria para lançar num futuro não muito distante. Agora, dando uma olhada mais aprofundada nos códigos e arquivos contidos no recém-lançado iOS 12.2 beta, o 9to5Mac chegou a uma evidência deveras clara do lançamento iminente desse suposto “Netflix de periódicos”.

A publicação obteve imagens do que seriam as telas de recepção do serviço, que, segundo as imagens, chamar-se-á “Apple News Magazines”. As telas em questão indicam que a plataforma ficará conectada à conta do usuário na iTunes Store, assim como o Apple Music — o que reforça a teoria de que a Apple lançaria o serviço como parte de uma assinatura maior, englobando música, séries/filmes e periódicos.

Uma das imagens mostra também, em plano de fundo, um elemento de interface do serviço: trata-se de uma lista de “temas” das publicações incluídas no pacote, que os usuários podem seguir ou deixar de seguir para obter uma curadoria mais personalizada dos conteúdos em destaque.

Segundo o 9to5Mac, as imagens obtidas não dão um indicativo de quando o serviço poderá ser lançado, mas considerando que já há testes internos da plataforma acontecendo em Cupertino, esse anúncio deverá ser realizado em curto prazo. O site prevê que a Apple marque para março próximo um evento focado em mídia, onde o “Netflix de periódicos” seria anunciado em conjunto ao serviço de streaming de séries e filmes da Maçã e, possivelmente, novidades para o Apple Music.

Será? 😉