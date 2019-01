iOS 12.2 também dá com a língua nos dentes sobre novos iPads e iPod touch

Não bastasse a “confirmação” de novos AirPods e as imagens detalhando o “Apple News Magazines”, o recém-lançado iOS 12.2 beta também trouxe algumas referências a novos iPads e iPod touch.

In theory, iOS 12.2 references four new iPads in WiFi & Cellular variants (perhaps mini, and 9.7"?), all without Face ID, and a (seventh-gen?) iPod touch with no Touch ID nor Face ID pic.twitter.com/xiJN6kmmTe

