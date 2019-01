Dica: como enviar e receber mensagens SMS no seu Mac ou iPad

Desde que o WhatsApp tomou o país de assalto, o uso do SMS no Brasil caiu consideravelmente. Ainda assim, as velhas mensagens de texto são, em alguns casos, a única forma de entrarmos em contato com algumas pessoas, empresas ou estabelecimentos comerciais — e, até por isso, elas merecem um tratamento digno e um acesso fácil de qualquer dispositivo em que estejamos, certo?

Felizmente, a Apple oferece, por meio da ferramenta Continuidade, uma forma simples de sincronizar seus torpedos (alguém ainda fala “torpedo”?) entre o iPhone e seus demais dispositivos, como iPads ou Macs. Mais ainda, é possível enviar e receber mensagens de texto diretamente desses outros aparelhos — tudo o que você precisa é fazer uma breve viagem aos Ajustes do seu smartphone.

Abaixo, nós mostramos o caminho das pedras.

Primeiramente, certifique-se de que o app Mensagens está logado no mesmo ID Apple em todos os seus dispositivos. No iPad, basta ir em Ajustes » Mensagens e entrar com sua conta da Apple. No Mac, basta abrir o app Mensagens, abrir suas preferências na barra de menus e, na aba iMessage, entrar com sua conta da Apple. Em ambos os casos, um alerta de que um novo dispositivo se conectou ao iMessage aparecerá nos aparelhos já conectados àquela conta. Feito isso, volte ao iPhone e abra Ajustes » Mensagens » Encaminhamento de Mensagens. Será exibida uma lista de todos os dispositivos conectados ao seu ID Apple; selecione todos aqueles nos quais você quer enviar e receber mensagens de texto.

Pronto! A partir de agora, o app Mensagens em todos os dispositivos selecionados receberá e enviará também torpedos — contanto, é claro, que o iPhone em questão esteja conectado à internet por Wi-Fi ou uma rede 3G/4G.

É bom lembrar sempre que, no mensageiro da Apple, o SMS é simbolizado com balõezinhos verdes, enquanto as mensagens trocadas pelo próprio iMessage, nos servidores da Maçã, são diferenciadas com o balãozinho azul.

Aproveitem! 😃