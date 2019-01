Executivo da Apple não estaria cogitando aceitar cargo de CEO na Intel

Recentemente, surgiu a informação de que a Intel estaria considerando o nome de Johny Srouji para ocupar o seu cargo de CEO — hoje preenchido interinamente pelo CFO Bob Swan.

Pois, de acordo com Ashraf Eassa do Motley Fool, o vice-presidente sênior de tecnologias de hardware da Apple já comunicou à sua equipe que não está cogitando aceitar o convite.

I’ve heard that Johny Srouji is NOT a candidate for $INTC CEO. He apparently told his staff that he’s not going anywhere. $AAPL

— Ashraf Eassa (@TMFAshrafEassa) 26 de janeiro de 2019