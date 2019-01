Apple convida jogadores e comissário da NHL para falar sobre tecnologia

A Apple convidou, na quinta-feira passada, os jogadores de hóquei Connor McDavid (do Edmonton Oilers) e Auston Matthews (do Toronto Maple Leafs), além do comissário da National Hockey League (NHL) Gary Bettman, para conversar sobre tecnologia, esporte e inovação com o vice-presidente sênior de marketing global da Maçã, Phil Schiller.

O encontro aconteceu à luz do anúncio da NHL sobre um novo app para iPad, que ajudará treinadores a rastrear várias estatísticas e outros dados dos jogadores durante as partidas. O evento — fechado apenas para funcionários da Maçã — foi sediado no auditório Town Hall, no campus Infinite Loop da Apple, e contou com a participação de cerca de 300 empregados da companhia — fora aqueles que acompanharam uma transmissão ao vivo interna.

Durante a conversa, o comissário da NHL elogiou a crescente parceria com a Apple, afirmando que ela “transformou o jogo sem modificá-lo em si”. A NHL também passou a usar iPads Pro para fornecer imagens de vídeo das partidas em tempo real para treinadores e equipes da liga, dando-os detalhes dos lances para contestar um impedimento ou falta, por exemplo — similar ao “árbitro de vídeo”, usado na última Copa do Mundo.

O jogador canadense e capitão do Edmonton Oilers Connor McDavid também exaltou o uso da tecnologia nos jogos, defendendo que essa parceria trouxe mais agilidade às partidas.

O jogo nunca foi tão rápido quanto é agora. Você sai lá e esses caras [os árbitros] estão voando em volta. Temos dois árbitros que querem cobrar pena, dois bandeirinhas e isso não é suficiente. Não dá para trazer mais árbitros. Então o que você vai fazer? Você precisa recorrer à tecnologia. Acho que fizemos um bom trabalho.

Além da conversa no Town Hall, a equipe da NHL também levou a taça da Copa Stanley para o outro campus da companhia, o Apple Park, onde funcionários da Maçã puderam tirar fotos com o troféu de uma das disputas mais tradicionais nos EUA.

Quanto ao novo app da NHL para o iPad, o Coaching Insight, ele fornecerá até 35 estatísticas de jogadores e 30 estatísticas da equipe durante as partidas, como percentuais de disputa, tentativas de arremessos e tempo no gelo. O aplicativo será disponibilizado nas próximas semanas.

via iPhone in Canada