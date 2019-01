Apple divulga vídeo de bastidores dos últimos comerciais do iPad Pro

Há exatos dez dias, a Apple divulgou cinco novos comerciais do iPad Pro mostrando diferentes coisas que podem ser feitas com ele.

Todos eles terminaram com os dizeres “Filmado com iPad Pro”, “Editado com iPad Pro”, “Desenhado com iPad Pro” e “Feito com iPad Pro”, mas eu mesmo duvidei um pouco disso. Como não devo ter sido o único, a Apple hoje publicou um vídeo de bastidores completo mostrando como que produziu tais comerciais.

Quando se fala de fotografia (e vídeos são, por natureza, uma sequência de fotografias), nada é mais importante do que luz. E vemos, pelas imagens, que luz não faltava no estúdio onde os comerciais foram gravados.

Mas, ainda assim, é incrível saber que absolutamente tudo foi feito num iPad Pro: gravação, edição, animações…

Vá aos bastidores para uma visão interna de uma nova série de filmes do iPad Pro. Vejam como eles foram filmados, editados, animados, desenhados e compostos completamente com o iPad Pro.

Eis os apps usados na produção:

E para fechar com chave de ouro? O próprio vídeo de bastidores também foi filmado e editado no iPad Pro. 🙃