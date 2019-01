Apple estaria planejando também um “Netflix de jogos” para seu catálogo de serviços

Aos poucos, os planos da Apple para o seu futuro com os dois pés fincados no mundo multimídia vão ficando mais claros: o Apple Music já roda a todo vapor, e o serviço de streaming de séries e filmes da Maçã deverá chegar em breve junto a uma possível plataforma de assinatura de revistas e jornais. Será que isso é tudo, entretanto?

Segundo o Cheddar, não: existirá uma quarta face dessa empreitada, e ela mora no mundo dos videogames.

A reportagem cita cinco fontes anônimas próximas ao assunto as quais afirmam que a Apple está em fases iniciais de planejamento de um suposto “Netflix de jogos” — ou seja, um serviço no qual os usuários pagariam um valor mensal e teriam acesso a um catálogo de games livres para jogar nos dispositivos da Maçã.

Segundo as fontes ouvidas, a Apple tem discutido seus planos desde a segunda metade do ano passado com uma série de desenvolvedores e estúdios de jogos presentes na App Store. Aparentemente, caso o projeto chegue a ver a luz do dia, a ideia da Maçã é ir além do papel de simples mantenedora da plataforma: os executivos da empresa querem atuar também como publishers, fazendo parcerias com estúdios celebrados e criando títulos exclusivos que atraiam os usuários para a plataforma de Cupertino.

É bom notar que, embora a App Store já seja uma das maiores (senão a maior) distribuidoras de jogos do mundo, um serviço do tipo serviria a uma outra categoria de games — títulos mais complexos e mais atraentes para públicos que vão além dos joguinhos casuais como Candy Crush Saga e companhia. Que os dispositivos mais recentes da Apple têm condições de rodar esses videogames, com certeza eles têm.

Não há informações, ainda, sobre possíveis datas de lançamento e preço(s) dessa vindoura plataforma — ou sequer se os planos concretizar-se-ão. Quanto a isso, teremos de aguardar para ver — certamente, esses não são planos que já serão revelados no possível evento de março. Ou… quem sabe?

via Techmeme