Apple inicia primeiro Entrepeneur Camp para mulheres desenvolvedoras

Há alguns meses, falamos aqui sobre uma iniciativa muito bacana da Apple: o Entrepeneur Camp, um programa de imersão para mulheres desenvolvedoras destinado a levar startups e empresas com fundação ou liderança feminina a um período de aprendizado e experiências no Apple Park. Hoje, a Apple anunciou o início dos trabalhos com a primeira equipe, composta por 11 companhias fundadas por mulheres.

Entre as empresas selecionadas, temos uma brasileira: a CUCO Health é responsável pelo app CUCO: Lembrete de Medicamentos e suas fundadoras estão nesse momento no Apple Park junto às mulheres responsáveis por aplicativos como Hopscotch, Pureple e WeParent. Por lá, elas receberão aulas e workshops em temas como desenvolvimento, design, marketing e tecnologias para aproveitar ao máximo a máquina de lucro que a App Store se tornou.

Aliás, e como: no mesmo comunicado, a Apple anunciou que sua loja de aplicativos atingiu absurdos US$120 bilhões em receitas geradas aos desenvolvedores nos seus (quase) 11 anos de história — desse valor, quase 1/4 foi pago somente no ano passado.

A partir de agora, o Entrepeneur Camp será realizado trimestralmente, com até 20 empresas selecionadas por edição. As que queiram se candidatar devem ser fundadas, cofundadas ou lideradas por mulheres, e ao menos uma mulher deve fazer parte da equipe de desenvolvimento do app principal da companhia — que pode ser um aplicativo funcional ou um protótipo. Além de todos os benefícios previamente listados, as empresas selecionadas ganham duas entradas para a WWDC do ano seguinte e um ano grátis no Apple Developer Program.

Empresas e profissionais interessadas podem se candidatar por meio desse link. Boa sorte!