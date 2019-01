Bug grave no FaceTime permite escutar outra pessoa sem que ela saiba [atualizado 2x]

Veja só você: um bug recém-descoberto no iOS — e no macOS — permite que uma pessoa escute o que a outra está falando numa ligação FaceTime *antes* de ela atender ou até mesmo rejeitar a ligação. 😳

Obviamente, trata-se de um problema grave de privacidade com potencial de destruir relações — imagine alguém ligando para um familiar ou grande amigo e, sem querer, escutar algo desagradável vindo do outro lado (afinal, a outra pessoa não tem nenhum indicador de que está sendo escutada).

Tudo bem que não estamos falando de uma ligação trivial, já que é necessário realizar alguns passos nada comuns para que o bug se manifeste. Mas, ainda assim, não deixa de ser preocupante.

O bug funciona da seguinte forma: logo após realizar um FaceTime em vídeo com um contato pelo iPhone, é preciso deslizar de baixo para cima e tocar em “Adicionar pessoa”; depois, é preciso adicionar o seu próprio número de telefone; fazendo isso, é iniciada uma conferência — com o áudio da outra pessoa sendo reproduzido sem que ela saiba disso.

A interface do FaceTime até dá a entender que ela aceitou a ligação, mesmo que o telefone ainda esteja “tocando” para que a chamada seja aceita ou rejeitada. Nós testamos aqui e comprovamos que o problema de fato existe e pode ser facilmente reproduzido.

Now you can answer for yourself on FaceTime even if they don’t answer🤒#Apple explain this.. pic.twitter.com/gr8llRKZxJ

— Benji Mobb™ (@BmManski) 28 de janeiro de 2019