Com o AirBuddy, você vê o estado da bateria dos AirPods no seu Mac

Quem tem/já usou os AirPods sabe como é mágico só abrir o estojinho deles ao lado do iPhone para que uma janelinha surja do nada informando o estado da bateria tanto da case quanto dos fones de ouvido. Já no Mac, a coisa funciona assim:

Calma, calma. 😁 De fato, essa funcionalidade não existe nativamente no macOS, mas quem quiser pode agora ter isso também no computador por meio do AirBuddy, utilitário criado pelo desenvolvedor brasileiro Guilherme Rambo.

Após instalar o AirBuddy, você configura se quer que ele funcione para AirPods e/ou outros fones com o chip W1 (linha atual da Beats), e em que posição da janela deseja que a janelinha apareça. Depois, é só abrir o estojo próximo ao Mac para que a mágica aconteça.

Além da janelinha flutuante em si, o AirBuddy também instala um widget de bateria na Central de Notificações parecido e tão completo quanto o do iOS. Basicamente, é o Rambo fazendo o trabalho que a Apple deveria ter feito.

O AirBuddy requer o macOS Mojave 10.14 e Macs com Bluetooth LE. Ele custa minimamente US$5, mas quem quiser pode contribuir com um valor superior.