“Volta Completa”: Apple publica novo experimento usando 32 iPhones XR

No ano passado, a Apple fez alguns experimentos de filmagens usando o iPhone XS. Agora, ela meio que repetiu a dose não com um, mas com 32(!) iPhones XR.

Primeiro, a obra — intitulada “Full Circle” (algo como “Volta Completa”):

Se você, como eu, não entendeu muito bem o que é cada coisa mostrada no vídeo, um outro de bastidores ajudará bastante a entender cada um dos experimentos. Basicamente, foram usados elementos como slime, palha de aço, gelo seco, balões cheios de água, etc.

Obviamente, a parte mais legal é que a equipe contratada pela Apple montou uma estrutura com 32 iPhones XR posicionados num círculo, para criar o efeito visual chamado “bullet time” — que foi popularizado pelo primeiro filme “Matrix”, em 1999.

Os responsáveis pelo projeto foram os caras do Incite Design Studio, de Los Angeles.