Apple desativa FaceTime em grupo temporariamente após bug grave

Após a descoberta de uma falha grave do FaceTime que permitia aos usuários escutarem e/ou visualizarem outras pessoas antes mesmo de uma chamada ser atendida, a Apple rapidamente desativou o serviço dos seus servidores como uma solução temporária para evitar que o problema se espalhasse.

Como resultado, não é mais possível adicionar seu número de telefone pessoal a uma chamada em grupo do FaceTime, o que até então parece ser a causa principal do bug. Em nossos testes, confirmamos que as chamadas em grupo do FaceTime de fato estão indisponíveis; ligações diretas entre duas pessoas estão funcionando normalmente.

Não bastasse a seriedade dessa falha, um usuário parece ter relatado o problema para a Apple no dia 20 de janeiro, como divulgou Mark Gurman (da Bloomberg) — ou seja, era possível reproduzir o problema há, no mínimo, nove dias.

This Twitter user claims to have reported the FaceTime bug to Apple around January 20th. https://t.co/6y2HErSYXJ — Mark Gurman (@markgurman) 29 de janeiro de 2019

Este usuário do Twitter alega ter relatado o bug do FaceTime para a Apple por volta do dia 20 de janeiro. — Meu filho adolescente encontrou uma grande falha de segurança no novo iOS da Apple. Ele pode ouvir seu iPhone/iPad sem sua aprovação. Eu tenho vídeo. Relatório de bug enviado para @AppleSupport… esperando para ouvir de volta para fornecer detalhes. Coisas assustadoras! #apple #bugreport @foxnews

Como informamos, é esperado que a Apple divulgue uma atualização de software emergencial ainda hoje ou amanhã para resolver o problema. Como isso não é algo tão trivial (múltiplos testes precisam ser feitos antes de colocar um software atualizado nas mãos de milhões de usuários), ela achou por bem desativar o serviço remotamente em seus servidores.

E fez certo, é claro. A dúvida que fica é: o que acontecerá quando o “iOS 12.1.4” sair? Ela reativará o FaceTime em grupo para todo mundo ou será que ela pode mantê-lo bloqueado somente para quem estiver com a versão vulnerável? Saberemos em breve.