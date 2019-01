Outra fornecedora da Apple também planeja se expandir para a Índia

Os indícios de fabricação de iPhones topos-de-linha na Índia ficam cada vez mais fortes: na semana passada, comentamos que a Foxconn, grande fornecedora da Apple, está planejando expandir suas operações em território indiano; agora, outra parceira da Maçã na fabricação de iPhones, a Pegatron, também está interessada em se instalar no país asiático, como informou o Financial Times .

Além da Índia, a fornecedora taiwanesa também pretende se expandir para a Indonésia e o Vietnã; segundo o relatório, tal investimento em outros países objetiva a redução da dependência com o mercado chinês, onde grande parte dessas fornecedoras operam — a Pegatron é responsável, hoje, por cerca de 30% da fabricação de dispositivos da Apple, quantidade quase inteiramente produzida na China.

Apesar da relação com a Apple, a Pegatron não a mencionou em seu anúncio; porém, é no mínimo razoável que essa seja uma das atribuições para a expansão quando conectamos os planos da empresa com os da Foxconn e da própria Maçã. Nesse sentido, o presidente da fornecedora, SJ Liao, disse que mais detalhes serão anunciados em breve — o processo de expansão dependerá, no entanto, da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, afirmou.

Atualmente, somente a Wistron é incumbida de produzir de iPhones na Índia, onde monta os modelos 6s, 6s Plus e SE. Quanto à Foxconn, a empresa já possui fábricas na Índia e no Vietnã, mas ainda não fabrica nenhum gadget da Apple nesses países. O FT divulgou, ainda, que documentos regulatórios da Foxconn detalharam investimentos de US$213 milhões em uma subsidiária indiana da empresa, além de uma aquisição de um terreno no Vietnã (ou seja, os planos para expansão já estão em andamento).

via 9to5Mac