Swift 5 tornará apps mais leves e rápidos já nos atuais sistemas da Apple

A Swift é, sem dúvida uma das mais importantes jogadas da Apple nesta década em termos de software: a linguagem de programação deixou o desenvolvimento de apps para iOS mais simples e acessível, além de tornar os aplicativos em si mais leves, capazes e rápidos. Agora, com o iminente lançamento da Swift 5, as coisas estão para melhorar ainda mais.

O 9to5Mac deu uma olhada em alguns apps populares desenvolvidos em Swift e percebeu que, na transição para a versão 5.0 da linguagem, seus tamanhos sofrerão reduções bem interessantes. Exemplos incluem o Apollo for Reddit, que pulou de 35,7MB para menos de 30MB; o PCalc, de 86,8MB para menos de 80MB, e o Chirp, que pulou de 28,8MB para menos de 20MB.

É bom notar que as reduções dependem, claro, do dispositivo em que os apps estão instalados; os testes do 9to5Mac foram realizados num iPhone XS Max.

A explicação para a redução dos aplicativos está na interface binária de aplicação (Application Binary Interface, ou ABI), que, grosso modo, representa o código que liga as bibliotecas da linguagem de programação à interface do aplicativo. Até a Swift 4, a ABI da linguagem não era estável, o que obrigava todos os apps desenvolvidos com ela a incluírem as bibliotecas de todas as versões da Swift até então — caso contrário, os aplicativos desenvolvidos em Swift 3, por exemplo, não seriam compatíveis com os binários da Swift 4.

Com a Swift 5, entretanto, a ABI passa a ser estável e compatível com todos os binários, o que faz com que os apps não mais precisem trazer as bibliotecas de todas as versões da linguagem — e é exatamente esse corte que causa a diminuição do tamanho dos aplicativos. Além de menores, os apps poderão iniciar mais rápido, já que o carregamento de cada biblioteca incluída significa alguns milissegundos a mais no momento de abertura dos softwares.

O suporte inicial à Swift 5 já está incluído nos vindouros (e já em fase de testes) iOS 12.2, macOS Mojave 10.14.4, watchOS 5.2 e tvOS 12.2; para usufruir dos benefícios, basta manter seus dispositivos atualizados e torcer para que os desenvolvedores atualizem seus apps para a nova linguagem o quanto antes — o que, considerando as vantagens e a facilidade da transição, não deverá demorar nada.