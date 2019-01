“Today at Apple” tem formato renovado com níveis e 58 novos cursos

As sessões de aprendizado Today at Apple, introduzidas em 2017, têm sido uma tacada de mestre da Maçã para levar ainda mais gente e trazer ainda mais reconhecimento às suas lojas. As pequenas aulas e cursos rápidos realizados nos próprios espaços de varejo da empresa atraem milhares de consumidores ao redor do mundo todos os dias, e, para acompanhar essa popularidade extrema, a gigante de Cupertino anunciou hoje várias boas novidades para o formato.

A partir de agora, as sessões do programa serão divididas em três categorias:

Skills são mini-cursos de meia hora dedicados a ensinar uma técnica ou prática específica, como a montagem de um vídeo no app Clips ou a edição de fotos no iPhone.

são mini-cursos de meia hora dedicados a ensinar uma técnica ou prática específica, como a montagem de um vídeo no app Clips ou a edição de fotos no iPhone. Walks são caminhadas de verdade pelo entorno da loja onde os profissionais estimulam os participantes a utilizar os produtos e serviços da empresa para explorar os arredores, se conectar com a comunidade e pôr em prática interesses como fotografia, música ou saúde e bem-estar.

são caminhadas de verdade pelo entorno da loja onde os profissionais estimulam os participantes a utilizar os produtos e serviços da empresa para explorar os arredores, se conectar com a comunidade e pôr em prática interesses como fotografia, música ou saúde e bem-estar. Labs, por sua vez, são workshops mais completos, de até 90 minutos, onde os participantes experimentam técnicas criativas para iniciar projetos com os produtos e serviços da Maçã — várias das sessões, inclusive, foram criadas com artistas e empresas renomadas do mundo.

Além do novo formato — que certamente há de deixar a experiência mais organizada e fazer com que os consumidores saibam exatamente o que os espera antes de escolher suas experiências —, a Apple introduziu também 58 novas sessões ao Today at Apple. Algumas das novas Skills incluem uma iniciação no Swift Playgrounds ou no app Saúde; alguns dos Walks incluem o ensino de fotografias de paisagens ou a descoberta de cores; alguns dos Labs incluem o projeto de casas na árvore (em parceria com o escritório de arquitetura Foster + Partners) e o desenvolvimento do conceito de um app.

A Maçã adiciona que, para enriquecer ainda mais as experiências Today at Apple, está atualizando todas as suas lojas para que elas estejam aptas a receber as sessões na maior capacidade possível com todos os instrumentos técnicos disponíveis.

Quem quiser conhecer mais as sessões do Today at Apple na loja mais próxima pode acessar essa página e já agendar sua participação. Aproveitem!