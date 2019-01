$AAPL dispara e Apple volta a superar Alphabet como a 3ª empresa mais valiosa do mundo

Como já havíamos adiantado ontem à noite, pouco tempo após a divulgação dos resultados financeiros da Apple referentes ao seu primeiro trimestre fiscal de 2019, os números surpreenderam Wall Street positivamente.

Com isso, a $AAPL disparou hoje quase 7% e fechou cotada a US$165,25, levando o valor de mercado da Apple a US$781,6 bilhões. Isso fez ela voltar a superar a Alphabet (Google), reassumindo a terceira posição entre as empresas de capital aberto mais valiosas do mundo. A Amazon também trocou de posição com a Microsoft, por muito pouco.

Eis o resumo do dia das quatro gigantes:

Posição Empresa Valor da ação Variação do dia Valor de mercado 1 Amazon US$1.670,43 +4,80% US$816,8 bilhões 2 Microsoft US$106,38 +3,34% US$816,7 bilhões 3 Apple US$165,25 +6,83% US$781,6 bilhões 4 Alphabet US$1.089,06 +2,68% US$760,5 bilhões

A mensagem mais importante dos números divulgados ontem pela Apple é que, mesmo com uma queda de 15% na receita do iPhone, seus outros segmentos todos estão muito bem e crescendo forte. Além disso, a previsão de US$55-59 bilhões em receita para o próximo trimestre fiscal (que representará mais uma queda na comparação ano a ano) é acima do que alguns analistas esperavam.

Jim Cramer, que apresenta o programa “Mad Money” na CNBC, declarou que “os maiores pessimistas [em relação à Apple] ficaram com o rabo entre as pernas” após a divulgação dos últimos resultados.