American Airlines oferece acesso gratuito ao Apple Music em seus voos

Pense no seguinte cenário: você vai pegar aquele voo e uma forma de amenizar esse período sentado numa poltrona desconfortável é baixar conteúdos para ter acesso offline, como episódios de séries que você esteja assistindo no Netflix ou músicas do Apple Music, por exemplo. Bem, quanto ao serviço de streaming de músicas da Maçã, agora você não precisa mais se preocupar. Pelo menos nos voos da American Airlines.

Em um comunicado para a imprensa, a Apple informou que, a partir da próxima sexta-feira (1º de fevereiro), usuários do Apple Music terão acesso ao catálogo do serviço (ou seja, mais de 50 milhões de músicas, playlists e videoclipes) em qualquer voo da companha dentro dos Estados Unidos. Obviamente, a aeronave precisa oferecer uma conexão Wi-Fi, mas a boa notícia é que você não precisará pagar pois o acesso ao Apple Music é gratuito — algo nos moldes do que vemos aqui no Brasil, com as operadoras oferecendo acesso gratuito a serviços como WhatsApp, Instagram, Facebook, etc.

A American Airlines, segundo a Apple, é a primeira companhia aérea comercial a fornecer acesso exclusivo ao Apple Music de forma gratuita.

“Para a maioria dos viajantes, ter música para ouvir no avião é tão importante quanto qualquer coisa que eles carregam em suas malas”, disse Oliver Schusser, vice-presidente do Apple Music. “Com a adição do Apple Music aos voos da American, estamos empolgados com o fato de os clientes agora poderem curtir suas músicas em mais lugares. Os assinantes podem fazer o streaming de todas as suas músicas favoritas e artistas no ar e continuar ouvindo sua biblioteca pessoal offline, dando a eles tudo de que precisam para realmente se sentar, relaxar e aproveitar o voo.”

Janelle Anderson, vice-presidente de marketing global da American Airlines, também comentou a novidade:

Nossos clientes querem aproveitar ao máximo seu tempo voando conosco. É por isso que estamos investindo em Wi-Fi mais rápido, uma variedade de opções de entretenimento e por que estamos tão empolgados em apresentar o Apple Music para nossos clientes. Oferecer aos clientes mais formas de permanecerem conectados durante todo o voo é uma maneira de mostrar que valorizamos seus negócios e o tempo que eles passam conosco.

Que outras companhias aéreas — não apenas as americanas — façam o mesmo! 😊