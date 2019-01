Desafio do Apple Watch para o Valentine’s Day traz adesivos animados

Já fazia alguns meses desde o último desafio promovido pela Apple para a plataforma de saúde e bem estar do Apple Watch — desconsiderando o evento exclusivo para empregados da Maçã, o último desafio para o público geral foi realizado em agosto passado. Agora, parece que teremos mais um em breve.

Como informou o 9to5Mac, a Maçã realizará um desafio especial para o Valentine’s Day entre os dias 8 e 14 de fevereiro próximos. As regras para cumpri-lo são muito simples: basta completar, por todos os dias do desafio, o círculo de exercícios dos anéis de atividade (que, por padrão, exige um mínimo de 30 minutos de exercícios físicos por dia, como explicamos aqui).

O desafio não é gratuito: além de fevereiro ser o mês do Valentine’s Day, é também considerado o “mês do coração” pela American Heart Association — incentivar os usuários a realizar mais atividades físicas, portanto, é uma boa forma de fazer uma quantidade maior de pessoas fortalecer seus corações.

Os participantes que completarem o desafio com sucesso ganharão um distintivo especial no app Atividade do iPhone e do Apple Watch; o prêmio inclui também alguns adesivos animados para o iMessage/FaceTime com temas relacionados a exercícios, saúde e bem estar.

Boa sorte a todo mundo! 🏃🏼‍♂️