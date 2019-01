Foxconn altera planos para fábrica nos EUA e não produzirá mais telas de iPhones

Taí uma história que certamente já sumiu da memória de vocês (como já tinha sumido da minha), então aí vai um breve resumo para que todos relembremos: há cerca de três anos, a Foxconn anunciou um investimento de US$10 bilhões para a construção de uma fábrica em Wisconsin (Estados Unidos), que, inicialmente, produziria telas LCD para televisores.

Alguns meses depois, comentamos aqui que a parceira da Apple tinha colocado um freio nos planos e, em vez da produção de painéis grandes, iria fazer uma pequena economia e produzir apenas telas LCD para smartphones (como o iPhone) no espaço, o que custaria menos dinheiro. Agora, parece que os planos mais uma vez foram reduzidos — e a perspectiva de produzir telas de iPhones nos EUA foi para o beleléu, já que o espaço nem sequer será mais uma fábrica.

Em entrevista à Reuters, Louis Woo — assistente especial do CEO da Foxconn — afirmou que a empresa “não está construindo uma fábrica” em Wisconsin; em vez disso, o que está sendo erguido por lá é um centro tecnológico de pesquisa e desenvolvimento. Os trabalhadores do complexo serão especialmente engenheiros e pesquisadores que focarão principalmente no estudo de novas tecnologias para montagem e produção de equipamentos.

Alguns problemas surgem dessa mudança de ventos: para a Apple, a notícia é ruim porque a empresa certamente estava contando com a produção de LCDs nos EUA para agradar o presidente Trump — que, como bem se sabe, tem pressionado a Maçã e todas as grandes empresas americanas a fabricarem ou montarem seus produtos (ou parte deles) no país.

Pior ainda é que a geração de empregos esperada pela construção do complexo está diminuindo a cada dia: inicialmente, a Foxconn afirmou que tinha uma estimativa de contratar cerca de 13.000 pessoas em Wisconsin; em seguida, a ideia era ter cerca de 5.200 empregos ativos até o fim de 2020. Agora, uma fonte próxima ao assunto afirma que o centro tecnológico empregará somente cerca de 1.000 pessoas.

Considerando que o governo de Wisconsin concedeu US$4 bilhões em subsídios fiscais à Foxconn para a construção do complexo, uma estimativa dessas significaria que, para a criação de cada novo emprego, o estado gastaria cerca de US$4 milhões — o que está deixando os moradores locais um tanto quanto insatisfeitos.

Resta saber, agora, quando os planos da Foxconn serão concluídos e se ainda há alguma chance de os investimentos realizados pelo poder público terem um retorno satisfatório para a população.

