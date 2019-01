Gmail para iOS ganha nova interface; Suporte da Apple e Fortnite também recebem updates

E cá estamos aqui novamente com as atualizações mais significativas de apps populares ou relevantes da App Store! Vamos dar uma olhada nelas.

Gmail

O cliente de emails mais popular do mundo está levando aos seus aplicativos (tanto no iOS quanto no Android) várias das mudanças visuais que recebeu na web ao longo do último ano — tudo em concordância com a “nova” linguagem visual do Google, batizada de Material Design 2.

As mudanças são sutis e não farão ninguém se sentir em um app diferente, mas trazem mais espaços brancos e menor densidade de informações — de fato, assim como no navegador, agora é possível escolher entre três modelos de densidade de informação para quem gosta de ver mais coisas ao mesmo tempo e para quem prefere visuais mais limpos.

As animações também receberam novidades, agora mais sutis e mais baseadas nas leis da Física do mundo real. Está agora mais fácil trocar entre as contas cadastradas no app — no novo Gmail, essa tarefa pode ser realizada na barra de buscas, e não mais na barra lateral. O update traz, ainda, o alerta de spam introduzido na versão web há alguns meses.

O novo Gmail para iOS e Android está sendo liberado aos poucos nas App Stores ao redor do mundo, e deverá chegar para todos os usuários ao longo das próximas semanas. Curtiram?

Suporte da Apple

Enquanto isso, o aplicativo oficial de Suporte da Apple também ganhou novidades — especificamente, na sua barra inferior, que substitui a aba “Conta” por uma nova ferramenta de busca a qual torna a tarefa de achar um tutorial ou artigo específico muito mais simples.

Para acessar sua conta, agora, basta tocar no seu ícone de usuário na tela “Descobrir”.

Fortnite

Por fim, um dos jogos campeões de popularidade da App Store trouxe melhorias interessantes para os gamers ao redor do mundo. A versão 7.30.0 para iOS traz como principal novidade o suporte a joysticks e controles MFi para iPhones e iPads, proporcionando sessões de jogatina com muito mais controle e precisão.

O update também traz alguns consertos de bugs e melhorias de interface menores, como a atualização de alguns botões que apareciam em resolução menor que o restante dos gráficos.