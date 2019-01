iPhones com três câmeras (uma 3D), iOS 13 com Modo Noturno… Bloomberg faz previsões para 2019/20

Muito tem se falado sobre a futura linha de iPhones, a que provavelmente será lançada em setembro de 2019 (como a Apple tradicionalmente fez ao longo dos últimos anos). Quem deu seu pitaco agora foi o bem informado Mark Gurman, da Bloomberg, mas já fazendo previsões para… 2020!

Como ele tem ótimas fontes dentro da Apple e uma taxa de acertos quase perfeita, é bom ficarmos ligado no que tem para falar. Vamos lá.

Novidades para iPhones

Segundo Gurman, para 2020 a Apple lançará um iPhone com câmera traseira 3D, o que beneficiará aplicativos e soluções envolvendo realidade aumentada. Essa nova câmera traseira 3D seria de longo alcance, projetada para escanear o ambiente e criar reconstruções tridimensionais do mundo real. O laser emitido por essa câmera 3D (que escaneia o ambiente para criar o tal mapa tridimensional) alcançaria uma distância de até 4,5 metros; comparativamente, a câmera TrueDepth/frontal dos iPhones (dotados de Face ID) funciona com projeção de pontos em vez de laser e, por isso, não consegue fazer a leitura correta se o rosto estiver numa distância superior a 50 centímetros.

Como você pode imaginar, essa tecnologia 3D também beneficiará o Modo Retrato, já que esse mapeamento 3D permite identificar de forma muito mais precisa o fundo — consequentemente, facilitando o “recorte” da pessoa. A Apple estaria conversando com a Sony sobre testes envolvendo os sensores para o novo sistema.

Essa nova câmera 3D dos iPhones que chegaria em 2020 poderá ser um prelúdio para uns óculos de realidade aumentada que a empresa também poderá lançar em 2020.

A ideia da Apple era lançar tudo ainda em 2019, mas os planos foram adiados por razões não comentadas. Para este ano, contudo, Gurman disse que o sucessor do iPhone XS Max (codinome D43 ) terá mesmo as tais três câmeras; já o sucessor do XS (codinome D42 ) poderá ou não ter esse novo sistema com três câmeras.

Essa terceira câmera ajudará o dispositivo a capturar um campo de visão maior e permitirá também uma faixa maior de zoom, segundo Gurman. Ela também conseguirá capturar mais pixels para que o software da Apple consiga, por exemplo, reparar automaticamente um vídeo ou uma foto para se encaixar em um assunto que pode ter sido acidentalmente cortado na foto inicial, de acordo com as pessoas familiarizadas com os planos da Maçã. A empresa também estaria planejando uma versão aprimorada do recurso Live Photos, que fixa o vídeo de antes/depois de cada imagem na foto. Além disso, essa nova Live Photo teria o dobro de duração, passando de três para seis segundos.

Além da terceira câmera, os iPhones de 2019 teriam o sempre bem-vindo upgrade de processador e um sensor Face ID atualizado. O visual dos aparelhos permanecerá basicamente o mesmo, já que uma possível grande mudança viria em 2020, junto ao suporte para redes 5G.

A Apple também está testando alguns protótipos do smartphone equipados com USB-C em vez do conector Lightning, que é usado em iPhones desde 2012. Os ganhos de uma suposta troca de tecnologia são visíveis, como compatibilidade com uma gama de acessórios terceiros (incluindo carregadores de smartphones concorrentes). Ainda assim, Gurman não afirmou que a Apple fará a troca, dizendo apenas que os testes indicam planos de uma eventual troca (que poderá não acontecer agora, obviamente).

Novidades para iPads

O iPhone ainda é o principal produto da Apple, mas isso não impede a empresa de testar e lançar novos recursos primeiro em outros gadgets. Essa câmera 3D, por exemplo, poderá chegar primeiro ao iPad, que seria lançado no começo de 2020, ou seja, antes dos modelos de smartphones que são apresentados no segundo semestre. Isso porque, segundo fontes do jornalista, a Apple não planeja lançar uma grande atualização para os iPads Pro em 2019, como fez no ano passado.

O tal iPad com tela de 10″ faz mesmo parte dos planos da Apple, de acordo com Gurman, e deverá ser lançado agora no primeiro semestre — provavelmente junto a um novo iPad mini, que não é atualizado desde 2015. Tais tablets deverão manter o conector Lightning — e muito provavelmente o mesmo visual de agora, com bordas relativamente grandes e Touch ID.

Novidades do iOS 13

Pouca coisa foi falada sobre a próxima grande atualização do sistema operacional móvel da Apple. Mas se você é fã do Modo Escuro do macOS Mojave, vai gostar de saber que o iOS 13 contará com o famoso, aguardado e desejado Dark Mode.

Além disso, o futuro sistema ganhará melhorias no CarPlay e atualizações específicas para iPads, como uma nova tela inicial, a capacidade de rodar várias versões de um único aplicativo (como páginas em um navegador da web) e melhorias no gerenciamento de arquivos. O iOS 13 também terá integração com dos novos serviços de assinatura: um de revistas e outro focado em streaming de vídeo.

· • ·

E aí, empolgados? 😄