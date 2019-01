Mais um empregado da Apple é preso por roubar segredos do Projeto Titan

O Projeto Titan pode ter um futuro incerto (até pela recente dispensa de alguns empregados), mas isso não significa que os projetos da Maçã para o seu sistema próprio de carros autônomos não continue a atrair muito interesse por parte de concorrentes (ou aspirantes a concorrentes) da empresa. Prova disso é que, pela segunda vez em menos de seis meses, um empregado de Cupertino foi preso acusado de roubar segredos do projeto.

Como informou o jornal NBC Bay Area, o engenheiro chinês Jizhong Chen foi preso após uma investigação da equipe de segurança global da Apple acusá-lo de roubar propriedade intelectual da empresa relacionada ao Projeto Titan. As primeiras suspeitas sobre o crime de Chen surgiram quando ele foi avistado tirando fotos de uma área confidencial em Cupertino; em seguida, uma análise do computador do funcionário mostrou mais de 2.000 de arquivos secretos — manuais, diagramas, esquemas e fotos de escritórios e projetos da Apple — salvos lá indevidamente.

Analisando um pouco mais, a equipe de segurança da Maçã descobriu que Chen tinha se candidatado recentemente a um novo emprego, numa empresa chinesa (que não foi especificada) de tecnologias para carros autônomos — ou seja, as informações roubadas tinham endereço certo. De fato, o engenheiro tinha um voo para a China marcado para o dia seguinte ao da sua prisão, então por pouco a Apple não viu seus segredos espalhados do outro lado do mundo.

A equipe de segurança da Apple entregou as provas do crime ao FBI, que, por sua vez, realizou a prisão do funcionário (agora, naturalmente, ex-funcionário). Por meio de um porta-voz, a Maçã afirmou que “leva a confidencialidade e a proteção de suas propriedades intelectuais muito a sério” e que “está trabalhando com as autoridades no assunto e vai deixar todos os esclarecimentos com o FBI”.

Agora, uma questão: dois funcionários já foram pegos. Quantos outros será que escaparam incólumes?

via AppleInsider