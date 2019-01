Acabamos de disponibilizar a versão 3.2.3 do nosso app para iOS!

Lançamos hoje, na App Store, um update para a versão 3.2.3 do nosso aplicativo para iPads e iPhones/iPods touch.

Voltamos com mais um breve update, pessoal! Trocamos o sistema de notificações push do app, que agora é mais rápido e confiável;

O cache do app agora lida melhor com posts que foram atualizados. Agradecimentos especiais ao Cassio Rossi e ao Gustavo Gervásio pelas colaborações feitas em nosso projeto no GitHub para esta versão 3.2.3!

Atenção: é necessário atualizar o aplicativo para a versão 3.2.3, para continuar recebendo pushes de novos posts.

Vale lembrar que o app do MacMagazine tem o seu código aberto no GitHub, e todos podem contribuir com o projeto por lá. Há muitas boas sugestões de melhorias que queremos implantar em breve! 😉

Corram para baixar o update: