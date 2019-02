Apenas um dia depois, Apple restaura certificado empresarial do Facebook

Ontem à tarde, cobrimos em detalhes aqui a violação de regras do Apple Developer Program cometida pelo Facebook, que culminou em seu certificado empresarial sendo revogado pela Apple — causando, é claro, uma grande dor de cabeça para a rede social, pois muitos dos seus apps internos/privados dependiam desse certificado para funcionarem.

Pouco tempo depois, descobriu-se que o Google fazia algo parecido e, como esperado, seu certificado também foi revogado pela Apple há algumas horas. Agora, uma boa notícia para o Facebook: a Apple já restaurou seu certificado empresarial.

Mike Isaac, repórter do New York Times, recebeu a seguinte declaração de um porta-voz do Facebook:

Nós tivemos o nosso Certificado Empresarial, que possibilita nossos aplicativos internos de empregados, restaurado. Estamos agora no processo de fazer esses apps internos voltarem a funcionar. Sendo claro, isso não teve um impacto em nossos serviços para consumidores.

Embora o porta-voz tenha usado o termo “restaurado”, é capaz que a Apple simplesmente tenha permitido que o Facebook emitisse um *novo* certificado empresarial para seus apps. Assim, ela garante que todos os apps que antes violavam suas regras por meio do certificado antigo não voltem mais a funcionar.

A punição de pouco mais de 24h apenas pode parecer leve, mas certamente a mensagem devida foi passada. As regras do Apple Developer Program devem ser cumpridas por todos igualitariamente, pouco importa se você é o Facebook ou o Google.