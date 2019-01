Após infração de regras, Apple também revoga certificado do Google

Ontem nós informamos que, após a história de que o Facebook pagava para pessoas usassem um app a fim de que dados fossem coletados — usando a plataforma de distribuição da Apple como ponte — ganhar a mídia, a Maçã resolveu revogar o certificado do Facebook, o que causou uma enorme dor de cabeça para a empresa já que, com a atitude, diversas versões de testes dos aplicativos do Facebook e até mesmo apps que são utilizados apenas internamente por funcionários pararam de funcionar.

Logo depois, foi descoberto também que o Google mantinha prática similar à do Facebook: a empresa de Mountain View se utilizava do Developer Enterprise Program para recomendar usuários que instalassem um determinado app a fim de acompanhar tudo o que a pessoa fazia em seu aparelho. O Google, então, rapidamente se desculpou pelo episódio afirmando se tratar de um erro e que o app em questão não deveria ter sido distribuído por esse método (isto é, usando o certificado da Apple).

Até o momento, a Apple não havia se pronunciado sobre o caso envolvendo o Google. O The Verge, contudo, informou agora que a Maçã resolveu aplicar a mesmíssima pena dada ao Facebook.

Desta forma, o certificado do Google está revogado, o que impede a gigante de buscas de distribuir versões de testes ou aplicativos corporativos internamente — de acordo com fontes do veículo, versões de testes do Google Maps, do Hangouts, do Gmail e de outros aplicativos de fato pararam de funcionar hoje, juntamente a aplicativos internos como o Gbus (app de transporte da empresa).

O Google deu a seguinte declaração à Bloomberg:

Estamos trabalhando com a Apple para corrigir uma interrupção temporária em alguns dos nossos aplicativos corporativos para iOS, o que esperamos que seja resolvido em breve.

A Apple confirmou ao Axios que está trabalhando junto ao Google para “ajudar a restabelecer os certificados corporativos rapidamente.”

Independentemente de estar certa ou não (há quem defenda os dois lados), a atitude da Apple foi consistente. Obviamente, essa história ainda está longe de terminar — nós acompanharemos tudo de perto e atualizaremos este artigo com qualquer novidade sobre o assunto.