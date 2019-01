Apple vendeu cerca de 14,5 milhões de iPads no último trimestre

Como a Apple não divulga mais vendas de seus produtos por unidades, pesquisas de mercado como as realizadas pela Strategy Analytics se tornaram mais valiosas do que nunca. Já vimos números trazidos por ela sobre smartphones, agora é a vez dos tablets.

De acordo com a firma de pesquisas, a Apple registrou um crescimento anual de quase 10% e vendeu 14,5 milhões de iPads no quarto trimestre de 2018, mantendo uma folgada liderança do mercado. O market share dela foi de 23,8% para 26,5%, quase o dobro do da Samsung — a segunda colocada.

Confira as tabelas completas:

Ainda de acordo com a Strategy Analytics, o ASP (average selling price, ou preço médio de venda) dos iPads foi de US$463 no período — contra US$445 há um ano. Isso significa que modelos mais caros, como os Pros, venderam mais.

Em 2018 como um todo, o mercado de tablets fechou com uma retração de 6%. Foram vendidas 173,8 milhões de unidades globalmente, com a Apple abocanhando 25,8% do total.

via MacRumors